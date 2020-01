AUTHOR :

AMD fjerner tredje generation Ryzen Threadripper fra deres roadmap uden forklaring

Da AMD fremlagde deres kvartalsvise tal, viste de i samme ombæring deres roadmap med angivelse af, hvilke produkter der vil blive lanceret i år.

Tredje generation af AMD Ryzen Threadripper processorerne baseret på en 7nm processnode og Zen 2 arkitekturen er ikke længere at finde i det frigivne AMD roadmap for 2019, og er dette tilfælde, har AMD stadig en forklaring til gode.



AMD Client roadmappet bekræfter, at tredje generationens Ryzen vil blive frigivet midt på året, og det samme gør sig gældende, når samtalen falder på anden generation af EPYC processorerne med ankomst i tredje kvartal i år. AMD baserer sandsynligvis også sine nye Threadrippers på samme chips som EPYC processorer.



AMD vælge sandsynligvis at bruge alle chips til serverprocessorerne, da det er det, de har skubbet hårdest på for. Serverchipsen vil ikke påvirke det almindelige marked, men tredje generation kan have markant indflydelse for de forbrugere, der søger overclocking og high core count chips.



Billedet ovenfor viser roadmap fra tidligere, og her figurerer tredje gen Ryzen Threadripper, men hvis vi kigger på den nyeste (intro billedet), er tredje gen Threadripper blevet fjernet.



AMD har ikke på nuværende tidspunkt omtalt tredje generation af Threadripper processorerne officielt.



Vi må derfor antage, at AMD potentielt kan have udsat tredje gen Threadripper til 2020, og os med forventninger om lancering af en 64 core HEDT, som uden tvivl ville have en indirekte indvirkning på Intel, hvilket tvinger dem til at øge deres core antal på 18, må væbne os med tålmodighed.



Selvsamme roadmap bekræfter ligeledes kommende Navi GPUer vil blive frigivet i tredje kvartal 2019. AMD understreger, at disse egner sig til cloud gaming. Google har tidligere omtalt, at de vil bruge AMD GPU'er til deres cloud gaming service, Stadia.



GPU roadmappet indeholder også en efterfølger til Navi, som endnu ikke har noget kodenavn, og forventes lanceret i 2020 på en 7nm + proces.

Billeder & Kilde

AMD, momomo_us, Techspot