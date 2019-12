AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-05-14 06:06:00

AMD Ryzen 2 - 2700X, 2700, 2600X og 2600 Gaming benchmarks

Det er efterhånden noget tid siden vi blev præsenteret for AMD Ryzen 2 familien. I første udspil modtog vi deres 2700X og 2600X processorer, og kort efter doppede postbudet op med non-X versionen i form af 2700 og 2600. Vi har sammenlignet dem alle sammen på gaming fronten, og tester af, hvor det bedst kan betale sig at bruge sine penge.

Der er uden tvivl mange af jer, der primært bruger jeres PC til gaming. I denne henseende, vil mange sikkert overveje et skift til seneste Ryzen 2 processorer fra AMD. Redaktionen på Tweak.dk modtog i første omgang AMD's Ryzen 2 2700X og 2600X, som viste ret gode takter fra AMD. Her kort tid efter, har vi så modtaget Ryzen 2 non-X modellerne, og her er spørgsmålet til 1 million, om det kan betale sig at satse på de lidt dyrere X modeller, eller de ekstra penge skal bruges på andet, og "nøjes med" Ryzen 2 2700 og 2600.

Der er i alt fire CPU'er i den nye serie fra AMD, og vi har som sagtværet så heldige at få dem alle sammen forbi hos os. Derfor har vi produceret en AMD Ryzen 2 gaming sammenligning på tværs af alle fire Ryzen 2 CPU'er, så vi kan se hvordan de klarer sig indbyrdes og danne os en konklusion.

Der er blevet testet med fire spil i alt, som er baseret på jeres egne ønsker, fra vores lille spørgerunde på Facebook og Instagram.

Hele AMD Ryzen 2 gaming benchmarks projektet er blevet samlet sammen i en video på vores YouTube kanal, så sving fordi der og se med.

