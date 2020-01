AUTHOR : Michael Hermansen

AMD Ryzen 3 2200G & Ryzen 5 2400G; SoC løsninger med AMD VEGA grafik!

Tavshedspligten er udløbet, og vi må derfor nu løfte sløret for vores anmeldelse af AMD's nyeste SoC løsninger i form af Ryzen 3 2200G og Ryzen 5 2400G. Vi bliver her præsenteret for to frække APU'er med seneste VEGA grafikchip integreret. Et par potente herrer, der potentielt kan gøre det imponerende godt til en eSportsgamer!

Tiden er oprandt for vores seneste NDA med AMD, og derfor kan vi nu løfte sløret for vores anmeldelse af de nye Ryzen 3 2200G og Ryzen 5 2400G APU'er. Begge SoC APU'er tilhører Raven Ridge AM4 serien, og de kører derfor på samme sokkel som de eksisterende Ryzen AM4 processorer.



AMD har kombineret Ryzen 14 nm. FinFET teknologien med seneste Radeon VEGA grafik i én og samme chip for at give os nye APU'er, der bringer nutidens hardware med sig. AMD Ryzen 3 2200G og AMD Ryzen 5 2400 G henvender sig til entry level markedet, og de kommer som direkte afløsere til Ryzen 3 1200 og Ryzen 5 1400 CPU'erne.

AMD Ryzen teknologien

AMD Ryzen 3 2200G er lillebroderen i serien, og den kommer, som I kan se på billedet ovenfor, med en stock clock frekvens på 3,5 GHz og fire kerner samt tråde. VEGA chippen er her udstyret med 8 Compute Units og en clock frekvens på 1100 MHz.

AMD Ryzen 5 2400G kommer derimod med en en clock frekvens på 3,6 MHz og fire kerner men med hele otte tråde for at yde mere end lillebroderen Ryzen 3 2200G. VEGA chippen er her udstyret med 11 Compute Units og en standard clockfrekvens på 1250 MHz. Fællestrækkene er cachestørrelserne. Fælles for begge processorer er også, at de kører i en 4+0 CCX (CPU Complex), som fortæller os, at alle kerner ligger i samme complex og altså ikke er adskilte som i de forrige Ryzen 3 1200 og Ryzen 5 1400 processorer, der kørte med 2+2 CCX setup. Alt med to complexes med to kerner i hver. På det nørdede niveau vil det potentielt kunne nedbringe latency ved kommunikation mellem cachelagrene og de forskellige CCX'er.

AMD har med 14 nm FinFET teknologien kunne klemme både Ryzen CPU og VEGA iGPU i en og samme chip med en TDP på så lidt som 65 watt. Men som en ekstra detalje har både Ryzen 3 2200G og Ryzen 5 2400G mulighed for at skrue op til 95 watt TDP for at give ekstra råderum til overclocking.

AMD har bedt os sammenligne AMD Ryzen 5 2400G med AMD Ryzen 5 1400. Som man kan se, er de to systemer ikke helt ens, selvom Ryzen 5 2400G er direkte efterfølger. Udover CCX konfigurationen er L3 cache og GPU PCIe lanes blevet halveret. En detalje, som AMD har kompenseret for ved at sætte clock frekvensen på kernerne op. De halverede PCIe lanes forsvarer AMD med, at disse APU'er henvender sig til entry level/eSportsmarkedet, og derfor vil de fleste ikke udstyre disse systemer med meget store grafikkort. Dermed kan AMD også holde niveauet nede og derved også prisen. Hvilket også afspejles ved, at AMD Ryzen 3 2200G får en MSRP på 99 USD i stedet for 109 USD, som Ryzen 3 1200 har.

Zen x86 mikroarkitekturen

Med Zen og Raven Ridge AM4 SoC APU'erne satser AMD på fire kerneområder:

Performance

Throughput

Effiency

Scalability

Performance

Zen arkitekturen er ifølge AMD en milepæl for ydeevnen. AMD Ryzen 3 2200G og AMD Ryzen 5 2400G kommer nemlig med et instruction scheduler window, der er 75% større samt cirka 50% flere ressourcer pr. kerne, hvilket betyder, at Zen kan sende flere instrukser til kernerne og derved udføre flere CPU processor pr. kerne på samme tid som førhen. Kernerne understøtter også SMT (Simultaniously Multi-Threading), og derved kan der hurtigt fyldes ekstra data ind i tomme huller i processornes pipelines.

Throughput

(Obs: Ryzen 3 2200G og Ryzen 5 2400G kommer begge med 4 MB L3 cache og ikke 8, som billedet viser.)

For at få noget data rykket igennem, skal der være mindst muligt latency samt overskud til at gennemføre de enkelte instructions. Det har AMD forsøgt at optimere med 32K L1 cache, 512 KB L2 cache og 4 MB delt L3 cache for de enkelte kerner og tråde.

Efficiency

Effektivitet skal der til, og for at optimere AMD Ryzen 3 2200G og Ryzen 5 2400G har man valgt GLOBALFOUNDRIES 14 nm FinFET for at nedsætte die størrelse og derved også power throughput. Mindre strøm betyder mindre varme, men det betyder også en lavere TDP på små 65 watt. Processordelen anvender stærke teknologier såsom micro-op cache for at eliminere faraway fetches samt clock gating, der deaktiver inaktive dele af kernen for at optimere energiforbruget.

AMD har indført Infinity Fabric teknologi til de nye AMD Ryzen 3 2200G og AMD Ryzen 5 2400G, som bedst kan betegnes som en kommandocentral, der lynhurtigt kan flytte data fra eksempelvis CCX, hukommelsescontrolleren og eventuelle andre controllere/chipsets. Resultatet af Infinity Fabric teknologien er, at latency bliver heftigt nedsat, og det bliver derved muligt for processoren at lave ændringer i voltage, core clocks, power draw og lignende i noget, der næsten ligner realtime.

AMD Radeon VEGA teknologien

Ud fra oversigten kan vi se, at VEGA chippen på Ryzen 3 2200G kommer med 8 Compute Units, mens chippen på Ryzen 5 2400G er udstyret med 11 af slagsen. Generelt er VEGA på Ryzen 5 2400G stærkere, og derved henvender Ryzen 3 2200G som mest til 720p gaming, mens Ryzen 5 2400G vil være stærkere til 1080p Full HD/4K encoding.

VEGA arkitekturen

VEGA er AMD's helt store gennembrud siden GCN, som vi så med Radeon 200-serien for fem år siden. Kodenavnet for den seneste arkitektur er NGG, der står for Next-Generation Geometry Engine. Datastrømmen er ikke blevet mindre, og derfor har man optimeret shader teknologien med en ny primitive shader, der kombinerer flere af de tidligere og mere mere ressourcekrævende shaders, hvilket giver plads til flere instructions i GPU pipelinen pr. clock cycle. Ydermere kan VEGA udnytte SoC'ens L2 cache til at lagre vertex data, hvilket vil gøre shaderarbejdet hurtigere. Alt i alt er VEGA en perle i GPU verdenen, og da VEGA er kombineret med HBM2 VRAM, er der virkelig lagt i ovnen til maksimal ydeevne.

DSBR

AMD har udviklet Draw-Stream Binning Rasterizer arkitekturen, som er en teknologi, der forhindrer unødig datastrøm i at blive udført. Kort fortalt har man taget stilling til 4K og skærme med op til 240 Hz opdateringshastigheder, men man har også taget stilling til, at hardwaren kan komme ud for at processere pixels, der ikke er behov for og ligeledes forhindre, at et element i en pixel bliver kørt flere gange, hvis to forskellige instrukser har bedt om det. Et problem, der både giver unødigt slid og energiforbrug. Men med DSBR er dette fortid. Billedet ovenfor viser, hvor mange bytes der er blevet sparet pr. frame ved at frasortere dobbeltarbejde og unødige pixels/frames.

AMD Ryzen APU Topology

Vist på en mere overskuelig måde ser vi her, hvordan Infinity Fabric teknologien kommunikerer med alle engines og controllers for at sende data med mindst mulig latency og derved flest mulige frames pr. second.

AMD SenseMI Teknologi

Pure Power

AMD's Ryzen 3 og 5 processorer er udstyret med et gigantisk netværk af sensorer, der kan måles grader, ampere, volt og wattage på et enkelt trin (1mA, 1mW, 1mV og 1 grad celcius med en polling rate på 1000 pr. sekund.) Alle målingerne bliver sendt direkte ind i Infinity Fabric, som på et splitsekund kan rette i indstillinger for at optimere processoren på alle niveauer, hvilket giver optimal energiforbrug og ydeevne med mindst muligt forbrug.

Precision Boost 2

Precision Boost er blevet optimeret i AMD Ryzen 3 2200G og AMD Ryzen 5 2400G med Precision Boost 2. Teknologien optimerer clockfrekvenser for maksimal workload på 25 MHz niveau. En fordel, der giver brugeren den bedst optimerede oplevelse og ikke mindst power ved behov. Den sikrer også en glidende overgang i clockfrekvensen for at undgå for store spring i ydeevnen.

Neural Net Prediction/Smart Prefetch

AMD Ryzen serien er udstyret med en state-of-the-art AI, der med Neural Net Prediction teknologien konstant forsøger at forstå og lære af enhver applikation for at forudse programmets næste handling. Formålet med det er at klargøre næste CPU cycle til de rette instructions i næste workload.

Med Smart Prefetch kan Ryzen processoren lære og forstå en applikation og dens handlinger med formål at have ofte brugt data samt forventet data klar i CPU'en cachelagre.

Alt i alt er AMD Ryzen 3- og 5 SoC APU'erne små men potente APU-løsninger med både Ryzen- og VEGA arkitekturen klemt ind i samme system. Vi har store forventninger til det hele, og jeg regner bestemt ikke med at blive skuffet. I første omgang har vi nu fået gennemgået, hvad AMD Ryzen 3 2200G og AMD Ryzen 5 2400G er for nogle størrelser.

Unboxing:



AMD har selvfølgelig sendt os et AMD Ryzen Processor With VEGA graphics Reviewers kit, og det kommer i en ganske lækker kasse, der rummer AMD's velkendte mørke- og orange farver.

Kassen byder på en varm velkomst, når man åbner låget, som vi kan se. Powered by Ryzen og styret af Radeon VEGA er vi klar til kamp.

AMD Ryzen APU Reviewers Kit kom i vores tilfælde med et MSI B350I Pro AC bundkort, 16 GB G.Skill Flare 3200 MHz DDR4 RAM og selvfølgelig En AMD Ryzen 3 2200G og AMD Ryzen 5 2400G SoC APU'er. For ikke at nævne et 4 GB AMD stick med drivere. Hvis vel og mærke nogen havde husket at lægge driverne derpå i stedet for blot at sende et tomt thumb drive. Joke aside, AMD.

Både Ryzen 3 2200G og Ryzen 5 2400G kommer i boxed edition med Wraith køler, der er påført en kølepasta fra fabrikken, der mest af alt minder om lim. Da jeg skulle afmontere køleren for at pille min 2200G ud og montere 2400G fulgte APU'en faktisk med, fordi den blev limet så godt fast. Jeg måtte efterfølgende dreje den af køleren for at rengøre det hele. Hverken nemt eller specielt godt for hardwaren, men det var heldigvis ikke noget, som APU'en led nogen nød af.

MSI B350I Pro AC er en lækker lille sag, der sammen med en AMD Ryzen 5 2400G og de leverede 16 GB G.Skill Flare X 3200 MHz DDR4 RAM kan give et potent lille ITX eSports gamingsystem til League of Legends, CS:GO og lignende.

AMD Ryzen 3 2200G og AMD Ryzen 5 2400G kører fortsat på Raven Ridge AM4 soklen med 1331 pins. Dog skal man lige være obs på, om ens bundkort understøtter APU'erne. Som med overgangen mellem Kaby Lake og Skylake er det nødvendigt med en BIOS opdatering, hvis man vil skifte.

Som sagt kom AMD Ryzen APU'erne med Wraith køleren, og endnu engang slår vi lige et slag for, at man udskifter den fra fabrikken påførte pasta ud med en knap så limagtig pasta. Det er trods alt rart, hvis man kan skille systemet af senere.

Benchmarks:

Benchmarks bliver en ren sammenligning mellem AMD Ryzen 3 2200G og AMD Ryzen 5 2400G testet på samme system med den eneste forskel værende APU'ens modelnavn under testen.

Testsystem

MSI B350I Pro AC (BIOS: 112PT5)

AMD Ryzen 3 2200G/AMD Ryzen 5 2400G

AMD Radeon VEGA 8/11 iGPU

16 GB (2* 8 GB) G.Skill Flare X 3200 MHz DDR4

250 GB Samsung EVO 950 SSD

Benchsoftware:

Ryzen

7-Zip Benchmark

AIDA64 Business Edition CPU/DDR4

Cinebench R15 1T/nT

PassMark CPU

wPrime32/1024

CrystalDiskMark

Radeon VEGA

3DMark Firestrike

Cinebench OpenCL

LuxMark v3.1

PassMark GPU

Spil: DOOM

Spil: CS:GO

Spil: Team Fortress 2

Spil: League of Legends

Overclocking

AMD Ryzen Master

AMD Ryzen 3 2200G Ryzen Master Settings

Ryzen benchmarks:

7-Zip Benchmark

7-Zip Benchmark tester Ryzen processorens evne til at håndtere komprimeret data.

I første Ryzen test ser vi tydeligt, at Ryzen 5 2400 har både HT (4/8) imod Ryzen 3 2200G's 4/4 konfiguration. Ikke mindst ser vi også resultatet af de lavere clock frekvenser.

AIDA64 Business CPU

AIDA64 Business udsætter processoren for diverse beregningsprocessor for at se, hvordan den håndterer datamængden. Deriblandt hashing algoritmer, komprimering af data og håndtering af billeddata.

Vi ser langt hen af vejen de samme resultater som før. Begge processorer gør et godt stykke arbejde, men det er ikke svært at se, at Ryzen 5 2400G er væsentligt stærkere.

AIDA64 Business DDR4

Da memory controlleren overclocker til 3200 MHz på begge APU'er via XMP 2.0 profilen, er resultaterne også ualmindeligt meget ens med begge processorer. Så der er vist ingen tvivl om, at der er anvendt samme controller på begge APU'er.

Cinebench CPU 1T/nT

Cinebench 1T tester CPU'ens evne til at behandle et billede med en enkelt kerne/tråd. Cinebench nT beregner CPU'ens evne til at behandle samme billede med processorens samlede antal kerner/tråde.

Intet nyt under solen her. Resultaterne taler deres klare sprog, og det er egentlig ganske tilfredsstillende.

PassMark CPU

PassMark Performancetest laver en beregning af systemets gennemsnitlige score sammenlignet med omverdenens resultater. Vi tester både CPU'ens rå regnestyrke men også systemets samlede score.

Vi undlader at kommentere for meget på multicore testen, men ligesom med Cinebench 1T kan vi også se på single core testen, at på det niveau er forskellen ikke helt så stor, som når alle tråde kommer i spil. Dog er Ryzen 5 2400G stadig stærkest grundet den højere boost frekvens.

wPrime

wPrime tester processorens evne til at beregne primtal. Her beregnes der henholdsvis 32- og 1024 millioner primtal. Scoren udregnes i sekunder, og som den eneste test er lavest score den bedste score.

wPrime er en test, der virkelig elsker kerner og tråde, og jo flere man tildeler den, des hurtigere knuses der altså bare primtal. Her får Ryzen 3 2200G virkelig lov til at føle, hvem der bestemmer.

CrystalDiskMark

CrystalDiskMark tester SATA controllerens evne til at kommunikere og sende data fra vores SSD til processoren.

SATA controlleren yder det maksimale, som vi kan forvente, men i bund og grund sidder den også i bundkortets chipset. Dog er det stadig rart at se, at Ryzen kan håndtere dataen fra vores SSD. Vi tester ikke SATA controlleren ved overclock, da protokollen allerede er makset ud, og OC af processoren giver ikke rigtig noget. Havde det været en NVMe SSD, havde det været en anden sag.

Begge Ryzen processorer yder, hvad man kunne forvente af dem, når vi ser på, hvad de tidligere Ryzen 3 1200 og Ryzen 5 1400 gjorde. Ydelsen er tilpas, og Ryzen 3 2200G henvender sig i min optik bedst til kontorbrug eller mediecenter til Full HD transcoding. Ryzen 5 2400G er derimod henvendt til de lidt stærkere setups, hvor vi måske snakker om 4K transcoding i HEVC H.265 og VP9 codecs samt eventuel streaming til flere enheder på en gang.

Radeon VEGA benchmarks:

AMD Ryzen 3 2200G er udstyret med Radeon VEGA 8 iGPU med otte Compute Units samt 1100 MHz GPU Core Clock, mens AMD Ryzen 5 2400G er med Radeon VEGA 11 iGPU med elleve Compute Units og 1250 MHz GPU Core Clock.

Vi har opdateret BIOS chippen på vores MSI B350I Pro AC til version 112TP5 på opfordring fra AMD og sat UMA Buffer Size til 2 GB, inden vi foretog de grafiske tests.

3DMark Firestrike

3DMark Firestrike er beregnet til at teste en grafikchips evner til at udføre grafiske beregninger. Firestrike egner sig bedst til low level/entry level grafikchips.

De ekstra Compute Units, flere ROP's, TMU's og højere clock frekvens viser sig fint her i 3DMark Firestrike.

Cinebench GPU Test

Cinebench R15 OpenCL udfører en grafisk rendering af en videosekvens og beregner antal frames pr. second.

Lige her var der faktisk ikke den store forskel i ydeevnen, selvom der dog var et par frames. Det kan måske være, at programmet ikke håndterer VEGA chippen optimalt.

LuxMark v3.1

LuxMark v3.1 renderer et højopløseligt billede og udregner en gennemsnitlig score.

I LuxMark v3.1 ser man igen, at VEGA 11 yder en del mere end VEGA 8.

PassMark Performancetest Graphics Test

I PassMark Performance 2D- og 3D Graphics Tests udføres der en række tests i forskellige DirectX scenarier samt mere simple 2D DirectX tests og grafiske opgaver såsom rendering af fonts og scrolling på internettet.

Vi ser igen en nogenlunde ens test ved 2D benchmarks, men her er opgaven heller ikke så stor. Så jeg tænker måske, at VEGA 11 chippen drosler lidt ned. Forskellen viser sig i hvert fald igen i 3D testen.

Spiltests

Da vi fra AMD's side hører, at de er ment som efterfølgere til Ryzen 3 1200 og Ryzen 5 1400 med VEGA grafik, tilpasset mobilsegmentet, tænker vi, at det vil være passende at teste med eSportstitler som CS:GO, Team Fortress 2 og League of Legends. For sjovs skyld tester vi også i DOOM for at se, hvordan de to iGPU's håndterer en tungere titel.



Temperaturer:

Idletemperaturerne er udmålt med HWInfo efter 15 minutters stilstand på skrivebordet. Loadtemperaturerne er udmålt med HWInfo cirka halvvejs igennem en wPrime1024 benchmark med FurMark Burn-In test kørende i baggrunden for at stresse både Ryzen og VEGA.

Begge processorer leverer en fin temperatur med Wraith køleren. Dog skal køleren ikke have decideret ros for at være lydsvag på testbænken. Men den er så dog også åben. Det er klart, at et kabinet vil tage en del af den støj. Men vil man have et decideret støjsvagt system, kan en bedre køler godt anbefales.

Vurdering:

Kigger vi på resultaterne herover, ser det i første omgang ud til, at både AMD Ryzen 3 2200G og AMD Ryzen 5 2400G klarer sig fint i 1080p, men nu er der her tale om gennemsnitlige FPS. Derfor skal det også nævnes, at Ryzen 3 2200G kræver, at der skrues væsentligt ned for detaljerne for at ramme acceptable FPS i spil. I tunge titler som DOOM er det ikke tilrådeligt at bruge Ryzen 3 generelt. Detaljerne skal helt i bund sammen med opløsningen, før det bliver spilbart.

Ryzen 5 2400G klarer derimod tingene lidt bedre, og den kan også tage de lidt tungere titler med moderate detaljer i 1080p, hvis man kan leve med lette framedrops i omegnen af 30 FPS i tunge scener med rigtig meget aktivitet på skærmen. Kan man derimod ikke det, kan det ikke anbefales.

Den generelle oplevelse er, at Ryzen 3 2200G skal bruges til 720p eSport gaming eller 1080p mediestreaming/mediecenter i hjemmet. Overvejer man 2200G til streaming af 4K materiale, skal man begynde at tænke på sit kildemateriale. Bliver den samlede bitrate alt for tung, som ved streaming af lossless Blu-Ray, kan buffering ikke undgås. Den kan simpelthen ikke nå at generere de nødvendige frames. Som kontormaskine er den også glimrende.



Ryzen 5 2400G kan derimod tages i brug til de tungere opgaver. Den fungerer fint som 1080p eSport gaming maskine, og den kan da også tage tungere titler, så længe man justerer sit eye candy til opgaven. Man skal ikke forvente VEGA 64 power. Men tager man VEGA 11 titlen til sig, og bygger mindsteguldets første maskine til lidt let gaming af CS:GO, League of Legends og så videre, så er der lagt i ovnen til rigtig meget underholdning.

Overclocking:

På opfordring fra AMD har vi anvendt AMD Ryzen Master til at overclocke vores Ryzen processorer. AMD Ryzen Master er et stykke Windows software, der kan lave real time overclocking uden behov for genstart. Softwaren er ganske enkel at bruge, og man kan ligeledes justere voltage samt clock frekvenser på iGPU'en samt lignende. Vi vil ikke benchmarke vores DDR4 RAM, da overclocket ikke påvirker vores RAM.

Ryzen 3 2200G CPU Overclock



AMD Ryzen 3 2200G overclockede faktisk ret meget, og resultatet taler ganske fint for sig selv. 3950 MHz kunne jeg klemme ud. Jeg ville gerne have overskredet 4 GHz barrieren, men det blev simpelthen ikke i denne omgang.

Ryzen 5 2400G CPU Overclock

Vores AMD Ryzen 5 2400G endte med en clockfrekvens på 3900 MHz. Satte jeg den på nogen måde over, endte jeg med en ustabil chip, som blåskærmede Windows, når jeg startede mine benchmarks. Jeg kunne godt boote maskinen og udføre kontorarbejde som web browsing og lignende uden blå skærm ved 4000 MHz. Men benchmarke kunne jeg ikke.

Ryzen overclocks

Ved vores overclocking benchmarks går vi ikke i detaljer med testenes formål. Her evaluerer vi i stedet Ryzen og VEGA hver for sig i slutningen.

Ryzen 5 2400G er stadig foran på testfronten, i og med at den har flere tråde end Ryzen 3 2200G. Men vi eliminerer dog en del af forskellen, og dermed kommer Ryzen 3 2200G mere med i gamet, hvis man gerne vil have noget mere ud af sin processor men ikke synes at have budgettet til storebroderen.

VEGA overclock

VEGA 8 overclock

Ekstra 50 MHz kunne jeg klemme ind på VEGA 8 iGPU i Ryzen 3 2200G. Ikke en overvældende forbedring, men det er endog en forbedring.

VEGA 11 overclocking

VEGA 11 chippen i Ryzen 5 2400G kunne derimod godt sluge 100 MHz ekstra uden at blive ustabil.

Syntetiske benchmarks

I de syntetiske benchmarks ser vi også, at både Ryzen 3 2200G og Ryzen 5 2400G får et performanceboost af de tildelte overclocks.

Spiltests - Ryzen 3 2200G



I de tre første eSportsrelaterede spil ser vi, at der kommer enkelt frames ekstra på af de ekstra 50 MHz. Jeg havde ikke forventet yderligere FPS med det minimale overclock, men mod ikke vi får bedre OC muligheder at se, når producenterne får optimeret diverse BIOS' til de nye Raven Ridge AM4 Ryzen APU'er?

DOOM er stadig et meget tungt spil, og i de seriøst tunge scener kan det ikke anbefales at spille i 1080p. Det lagger simpelthen for meget. Generelt skal man være flink til at skrue sine settings lidt ned for at spille 1080p flydende på Ryzen 3 2200G. Men til en 720p eSportsgamer er sagen en anden.

Spiltests - Ryzen 5 2400G

Ryzen 5 2400G får lidt mere ud af sit overclock, hvilket jo også i bund og grund var dobbelt så stort. Derfor giver det også lidt mere. Men der er stadig tale om nogle få frames. DOOM i 1080p med medium/low settings var faktisk realistisk, og hvis man ikke går så meget op i detaljen som gameplay, så har man rent faktisk gode muligheder.

Overclocking af både Ryzen 3 2200G og Ryzen 5 2400G viste os generelt, at det stadig kan være en prøvelse at ramme 4 GHz barrieren, og det var bare heller ikke realistisk at få vores modeller derop. Uanset voltage, loadline calibration eller noget andet. Men de overclocker dog, og især Ryzen 3 2200G har en del mere at hente ved sit overclock. Så går man den vej, kan en bedre køler og et overclock være en god mulighed for at hive mere performance ud af sin nye PC.

Pris

Dansk pris stadig ukendt



USD SEP pricing is:

2400G $169

2200G $99



Konklusion

AMD Ryzen 3 2200G og AMD Ryzen 5 2400G var to System on a Chip (SoC) APu løsninger, som undertegnede havde set rigtig meget frem til at få "under kniven" her på Tweak.dk redaktionen. Ikke mindst for at se om AMD har formået at tage Ryzen successen med sig videre til APU segmentet, hvor det er noget tid siden, at vi sidst har hørt noget fra AMD. Men nu har vi jo så fået lov til at gennemgå begge modeller, og tiden er kommet til, at vi skal samle tankerne og nedfælde dem i en endelig konklusion.

Lad os starte med AMD Ryzen 3 2200G, som jo er lillebroderen i familien. Her er der tale om en mere moderat 4-kernet Ryzen 3 processor kombineret med Radeon VEGA grafik med 8 Compute Units. En entry level APU, der yder fint til en lille 720p gaming maskine eller en kontormaskine, hvor man ikke vil ud og investere i både Ryzen CPU samt et standalone grafikkort. Ryzen 3 processoren overclockede rigtig fint, og med det overclock bragte den Ryzen 3 2200G fint frem i feltet, hvor 1080p gaming med nedsatte grafiske settings begyndte at give rigtig god mening.

Skal vi så derimod se på AMD Ryzen 5 2400G, så begynder det for alvor at blive sjovt. AMD Ryzen 5 2400G var virkelig undertegnedes favorit. Her har vi pludselig fire kerner men med otte tråde, hvorved Ryzen 5 processoren lige pludselig har en del mere rå regnekraft at byde ind med, så vi kan bruge den til tungere opgaver såsom 4K transcoding i et lille mediecenter hjemme i stuen. Men det er selvfølgelig langt mere vigtigt at spekulere i gaming performance, da det helt sikkert er segmentet med de nye AMD Ryzen 2000-series APU'er. Her er AMD Ryzen 5 2400G til gengæld knivskarp til 1080p gaming i eSportstitler i stil med de testede her i dag. Man ville for relativt små penge kunne skrue en genial mITX eSportsmaskine sammen til at slæbe med sig til LAN events.

Samlet set gør begge APU'er det godt i eSportstitler. Ryzen 3 2200G henvender sig bare bedst til et 720p LAN setup, hvor man stiller mere krav til hygge og gameplay end opløsninger og detaljer i spillet. Ryzen 5 2400G er derimod kongen på tronen, når vi skal op i 1080p. SoC APU'erne er stadig helt nye, og flere producenter er ikke færdige med at trimme BIOS firmware til de nye APU'er. Så umiddelbart forventer jeg at se endnu bedre overclocking muligheder i fremtiden, men det gik alligevel ganske fint i dag.

Prisen har vi ikke været i stand til at se endnu, da Ryzen 3 og Ryzen 5 APU'erne var underlagt NDA på test tidspunktet. Men hvis vi skal tage udgangspunkt i, at Ryzen 3 2200G har en US MSRP på 99 USD (600 DKK), der uden tvivl skal underlægges moms og fortjeneste til forretningerne i Danmark, så håber undertegnede at se et prisskilt på omkring 1000 kroner. Ryzen 5 2400G kommer derimod med en US MSRP på 169 USD (Knap 1050 kroner), der ligeledes skal underlægges de samme omstændigheder, så kunne jeg godt forestille mig et prisskilt på omkring 1600 kroner. Det er selvfølgelig udelukkende gætteri på nuværende tidsspunkt, og scores i dag vil også blive rettet til, hvis udsalgspriserne i Danmark rammer meget ved siden af. Scores kan ses herunder, og der skal ikke sammenlignes med langt kraftigere processorer. Scoren er givet med det segment i tankerne, som APU'erne henvender sig til. For undertegnede synes virkelig, at AMD har ramt hovedet på sømmet på APU markedet. Ryzen successen fortsætter!

Godt:

AMD Ryzen og Radeon VEGA i én og samme chip!

Glimrende performance i forhold til modtagergruppen

Gode muligheder for billige eSportsmaskiner

Ryzen 3 2200G overclocker især godt på Ryzen delen

Ryzen 5 2400G overclockede bedst på VEGA delen

Til trods for både Ryzen og VEGA i samme chip, døjede vi på ingen måde med varme

Ekstra overhead i TDP til overclock

Knapt så godt:

Kræver BIOS opdatering af eksisterende AM4 bundkort, før APU'erne kan køre derpå

AMD Ryzen 3 2200G overclockede ikke så godt på VEGA delen

AMD Ryzen 5 2400G ville ikke køre stabilt over APU'ens Boost Clock (3,9 GHz)

Ryzen 3 2200G: Score 8,5

Ryzen 5 2400G: Score 9,5 + Editors Choice Award