AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2017-03-02 15:00:00

AMD Ryzen R7 1800X

Dagen er kommet, hvor AMD frigiver deres Ryzen serie, og endelig kan vi dele ud af de informationer vi blev præsenteret for fra AMD. Forventningerne er ikke bare store hos brugerne men bestemt også hos medierne, som med længsel har set frem til dette Ryzen release fra AMD. Vi starter med en oversigt over Ryzen, og hvad man rent faktisk får med i Ryzen arkitekturen og krydret med benchmarks.

Som de fleste af Jer sikkert ved, er AMD Ryzen den nye processor serie, som skal tage kampen op Intel, som længe har siddet trygt på tronen inden for især processorer med blandt andet deres i3, i5, og ikke mindst deres flagskib i form af i7. Lanceringen af AMD Ryzen, har været længe undervejs, og en vej brolagt med bunker af lækkede informationer, rygter og andet i samme boldgade, og forventningerne har været massive hos forbrugerne omkring denne processor.

De rå specifikationer på AMD Ryzen R7 1800X lyder på:

- AMD SenseMI Technology

- AMD XFR (eXtended Frequency Range) Technology

- Socket AM4

- Max Turbo Frequency 4.00 GHz

- 16MB L3 Cache

- 4MB L2 Cache

- DDR4 Support

- Unlocked Processor

- Thermal Design Power 95W

- Without Fan and Cooler

Tweak.dk har de sidste mange måneder været i dialog med AMD som mange andre medier, og vi har kunne følge Ryzen gennem dens udvikling – naturligvis med en begrænset tilgang mht. presseinformationer, men det har været spændende at følge med på sidelinjen, og nu stå klar med de første konkrete informationer vi kan og må dele med Jer.

Ligeledes er forventningerne store hos AMD, og sammen med lanceringen af Ryzen, er kommende AMD Vega nogle af de punkter, som AMD har satset massivt på bliver en succes. I samme omgang som Ryzen sendes på gaden, kommer der ligeledes release af de nye AM4 bundkort med nye chipsets og CPU kølere, som tiden tro, er designet med RGB.

Grundet medierne først har fået pressekits meget sent, så har vi været nødsaget til at splitte Ryzen release op i flere bider grundet vi kun har haft tilbage til udstyret et lille døgn, så derfor har vi valgt at starte med en gennemgang af hvad AMD Ryzen 7 1800X rent faktisk byder på.

Vi gennemgår også baggrunden for navngivningen af R7 samt hvad der gemmer sig bag 1800X prædikatet.

Og hvad gemmer der sig rent faktisk under deres SenseMI teknologi, boost og XFR?

AMD sender nye CPU kølere på markedet sammen med AMD Ryzen, som vi naturligvis også modtager til test.

Derudover har vi smidt fremsendte AMD Ryzen 7 1800X gennem forskellige benchmarks, for at give et indblik i, hvad vi har i vente, når vi giver fuldgas med bunker af benchmarks og real time resultaterne, som i princippet sammen med test i spil, er det vi har hungret efter at få informationer om.

Vi har naturligvis også fået snitterne i flere AM4 bundkort fra blandt andet MSI X370 XPOWER GAMING TITANIUM og GIGABYTE med deres AB350-Gaming 3 og ASUS, og flere er på vej.

AMD har også sendt os deres AMD Ryzen 7 1700x, og alt bliver testet mod Intels 7700K (pt. venter vi på en retur fra RMA på denne), 6800K osv., så vi har mulighed for at fremvise bedst mulige sammenligningsresultater.

Nogle af de helt store spørgsmål vi skal jagtes er naturligvis, om Ryzen er i stand til at følge trop med Intels Kaby Lake, og tilmed til en pris, hvor Intel normalt aldrig kan følge trop. Her til kommer en anke, som AMD har haft markante problemer med gennem tiden – varmen og forbruget!

Som I nok kan mærke, så er forventningerne bestemt skruet op, og de første tests gør ikke spændingen mindre, da Ryzen bestemt ikke imponerer i de første benchmarks vi har udsat deres 1800x for via det nye MSI X370 AM4 bundkort, som var med i pressekittet med Corsair RAM og en Noctua CPU køler.

Første video gennemgår, hvad vi rent faktisk bliver mødt af med AMD Ryzen 7 1800X, og anden video tager et spadestik ned i de første syntetiske benchmarks, og de næste videoer graver til bunds for at se den rå performance, og presse AMD Ryzen 7 1800X to-the-max inkl. overclocking m.v.

Let´s get the party startet…..

Se nedenstående video:





Godt gennem vores introdution til AMD Ryzen, tager vi et kort kig på lidt af de benchmarks vi nående grunden den sene modtagelse.

Se videoen med de første benchmarks af AMD R7 Ryzen 1800X her

Det var første AMD R7 1800X udkast fra os, men sørg for at holde øje med næste omgang fra Tweak.dk som er på trapperne, og tryk gerne på Subscriber på vores YouTube kanal

Her kommer vi også med vores endelige konklusion på Ryzen, og efterfølgende kommer der en række AM4 bundkort ud til Jer i form af tests af de nye AMD bundkort.