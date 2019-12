AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-11-15 06:07:00

AMD Ryzen Threadripper 2920X og 2950X

Vi er nu klar med en gennemgang af de to mindste processorer i AMD's nye Threadripper 2 lineup, da vi i dag skal se, hvad AMD Ryzen Threadripper 2920X og Threadripper 2950X kan præstere. Der er tale om to 12- og 16 kernede processorer, og vi skal se, om AMD kan gentage successen fra sidste gang.

AMD har jo frigivet et nyt lineup i Ryzen serien, som de også mere mundret har kaldt Threadripper 2. Vi har her på redaktionen fået tilsendt et testkit indeholdende både AMD Ryzen Threadripper 2920X og 2950X. Vi har bestemt os for at lave et samlet review af de to processorer.

Med Threadripper serien er vi oppe i det, der også er kendt som HEDT (High End Desktop), hvor de spiller imod de tunge drenge fra Intel. Den oprindelige Threadripper serie var en genistreg fra AMD, og vi er yderst spændte på, om Threadripper 2 bliver det samme.







De tekniske specifikationer:





AMD Ryzen Threadripper 2920X

# of CPU Cores: 12

12 # of Threads: 24

24 Base Clock: 3.5GHz

3.5GHz Max Boost Clock: 4.3GHz

4.3GHz Total L1 Cache: 1.125MB

1.125MB Total L2 Cache: 6MB

6MB Total L3 Cache: 32MB

32MB Unlocked: Yes

Yes CMOS: 12nm

12nm Package: sTR4

sTR4 PCI Express Version: PCIe 3.0

PCIe 3.0 Thermal Solution: Not included

Not included Default TDP: 180W

180W Max Temps: 68°C

AMD Ryzen Threadripper 2950X

# of CPU Cores: 16

16 # of Threads: 32

32 Base Clock: 3.5GHz

3.5GHz Max Boost Clock: 4.4GHz

4.4GHz Total L1 Cache: 1.5MB

1.5MB Total L2 Cache: 8MB

8MB Total L3 Cache: 32MB

32MB Unlocked: Yes

Yes CMOS: 12nm

12nm Package: sTR4

sTR4 PCI Express Version: PCIe 3.0

PCIe 3.0 Thermal Solution: Not included

Not included Default TDP: 180W

180W Max Temps: 68°C

Da AMD ikke har frigivet et nyt chipset sammen med Threadripper 2 serien, så vil vi heller ikke gå i detaljer med dette, da vores dygtige tester Jan allerede har gennemgået det i forbindelse med sin anmeldelse af AMD Ryzen Threadripper 1920X

Herover ser I testkittet, som AMD sendte os i forbindelse med testen af AMD Ryzen Threadripper 2920X og 2950X. Nu kan vi så kun håbe på, at vi også får Threadripper 2970X og 2990X ind til senere anmeldelse.

Testbundlet består af:

ASUS ROG Zenith Extreme X399

ASUS Zenith Extreme Cooling Kit

AMD Ryzen Threadripper 2920X

AMD Ryzen Threadripper 2950X

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G

32 GB G.Skill FlareX 3200 MHz DDR4

Samsung EVO 960 250 GB NVMe SSD

Enermax Liqtech 240 TR2 AIO

Seasonic Prime Platinum 750 watt PSU

Vi starter lige ud med at montere vores AMD Ryzen Threadripper 2920X processor i ASUS ROG Zenith Extreme X399 bundkortet. Her bruger vi det medfølgende AMD værktøj, som meget praktisk også er indstillet med moment, så man ikke overspænder bundkortets bracket.

Hermed er vi så småt ved at være klar til at samle testbænken og komme i gang med at benchmarke vores 2920X, så turen kan komme til 2950X.

Da jeg desværre ikke havde noget RTX kort på lager under testfasen, har jeg valgt at montere mit eget MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G, da Ryzen Threadripper platformen jo ikke har nogen iGPU.

Testsoftware:

7-Zip Benchmark

AIDA64 Extreme

Cinebench R15

Passmark Performance Test

Handbrake

PCMark 10

wPrime

Intel Power Gadget (Power management)

HWinfo (Udlæsning af temperaturer)

Da vores Enermax Liqtech 240 TR2 køler har en max TDP coverage på 500 watt, så er vores køleløsning rigeligt stor til, at Threadripper 2920X og 2950X kan booste til deres absolutte max Turbo Boost på 4.3- og 4.4 GHz.

7-Zip Benchmark

AMD har sat smæk på drengen med de nye 2920X og 2950X processorer, som vi kan se i 7-Zip benchmarkprogrammet ovenfor. Der er virkelig blevet plads til at presse noget data igennem kernerne.

AIDA64 Extreme

Igen ser vi et performanceboost fra tidligere Threadripper 1920X, og Intels testede processorer bliver også begravet i støvet af de nye Threadripper 2920X og endnu mere 2950X.

Photoworxx testen viser os, hvor mange grafiske processer en CPU er i stand til at behandle. Resultatet bliver vist i megapixels pr. sekund, og her kan vi igen se, at Threadripper 2 serien ligger sig skarpt i spidsen.

Threadripper 2920X og 2950X kommer med samme memory controller, og derfor får I bare en samlet test af de to processors DDR4 performance. Med vores RAM sat til 3200 MHz får vi nogle hidsige resultater. Memory controlleren gør det rigtig godt, og her er Threadripper også hårdt foran på point.

Cinebench R15

I Cinebench R15 tester vi processorens evne til at rendere et højopløseligt billede, og her sparker Threadripperne hårdt fra sig igen, og 2950X lægger sig især i front. Med 2950X er der 32 tråde i spil, og her ser det meget interessant ud, når benchmark kører.

I Passmark testen ser grafen en smule forkert ud, fordi jeg glemte at sortere data. Men jeg er sikker på, at alle forstår resultatet. Her triumferer Threadripper igen, og især 2950X presser sig hårdt foran alle andre testede processorer grundet de mange kerner og tråde.

I Single Core testen bliver Threadripper for første, og formentlig også sidste, gang sat på plads af Intels i9-9900K, hvilket også er helst forståeligt, da 9900K booster til 5 GHz i single core boost. Havde den ikke lagt sig i spidsen, havde det faktisk bare undret mig.

Handbrake er et stykke software, der kan bruges til reencoding af videomateriale, og derved også vise processorernes evner i forbindelse med video rendering. En opgave, der er oplagt for HEDT processorer, da disse ofte bliver anvendt i workstation henseende.

PCMark 10 udsætter ens PC for en lang stribe af forskellige scenarier i dagligdagen, hvorefter der udregnes en gennemsnitlig performance score. Her kan vi igen se, at Threadripper processorerne lægger sig skarpt i svinget.

I wPrime bliver der knust primtal, hvilket er en tung opgave for enhver processor. Der skal knuses 32 millioner i den ene test, mens der i den anden bliver sendt 1,024 milliarder primtal igennem maskineriet. Med 32 tråde klarer AMD Ryzen Threadripper 2950X sig igennem opgaven på under 50 sekunder, hvilket er meget imponerende.

Power Consumption

Strøm skal der til, og som med forrige generation af Threadripper så skal der altså 2* 8-pins EPS strømstik og en solid omgang watt bag for at drive vores processorer. Da begge har en TDP på 180 watt, og et enkelt 8-pins stik "kun" kan levere 150 watt, er der nemlig en risiko for at overophede bundkortet, hvis man nøjes med et enkelt 8-pins EPS.

Som I kan se, bliver de 180 watt også godt udnyttet, hvilket egentlig står godt til måls med det faktum, at vi kan presse så god performance ud af dem begge.

Temperaturer

Temperaturerne i både idle og stock er ganske tilfredsstillende, og vi døjer overhovedet ikke med støjniveauet under testfasen. Temperaturerne kunne endda sikkert være bedre, hvis systemet var monteret i et kabinet med et godt airflow og ikke en åben testbænk med stillestående luft omkring. Så her tillader jeg mig at stille mig selv yderst tilfreds.

Det store billede her i dag viser, at AMD har taget successen fra første generation af Ryzen processorer og videreudviklet den for at slibe de sidste rå hjørner af og ikke mindst skrue lidt mere op for performance i de mange kerner. Uanset om man bare gerne vil have en stærk HEDT maskine med 12 kerner, eller om man har brug for ekstra råstyrke i form af 16 kerner i 2950X, så er de nye AMD Ryzen Threadripper 2 processorer, som vi har testet her i dag, et glimrende valg, og de giver virkelig Intel kamp til stregen på HEDT markedet.

Overclocking

Overclocking hører sig altid til i benchmarks, men AMD har faktisk begået den genistreg, at Turbo boost kan skrue helt op til 4.3- eller 4.4 GHz (Threadripper 2920X/2950X). Hvilket også bevirker, at det er temmelig svært at presse mere ud af sin Threadripper CPU. Faktisk kunne jeg ikke trække mere end 4.3 GHz ud af 2920X, mens jeg på 2950X fik presset yderligere 200 MHz ind i de 16 kerner i 2950X. Derfor vil I også kun se AMD Ryzen Threadripper 2950X på tabellerne, når vi gennemgår de næste charts.

7-Zip Benchmark

AIDA64 Extreme

Da overclocket intet gjorde for vores DDR4 benchmarks, har vi ikke taget dem med. Faktisk blev 2950X ringere til at behandle grafiske processer, som vi kan se på grafen over Photoworxx testen.

Cinebench R15

Passmark

Handbrake

PCMark 10

wPrime

Power Consumption

Temperaturer

Hvis jeg selv skal sige noget omkring vores overclocking her i dag, så mener jeg ikke, at det rigtig kan betale sig. Det giver ganske rigtigt noget ekstra performance, men det kræver også en del mere strøm, hvilket medfører en del større varmeafvikling. Det giver sig ikke til kende i temperaturerne som sådan, men det gjorde det til gengæld i støjniveauet. Derfor ville jeg personligt hellere gå efter processornes egne turbo clocks og nyde de mange kerner og tråde, som virkelig sparker fra sig alligevel.

Pris

I skrivende stund, den 14. november 2018, er AMD Ryzen Threadripper 2920X set til 5.338,00 kroner.

I skrivende stund, den 14. november 2018, er AMD Ryzen Threadripper 2950X set til 7.003,00 kroner.

Ønsker I at læse om AMD Ryzen Threadripper 2 serien, kan I klikke på AMD banneret herunder.

Konklusion

Det var så Tweak.dk redaktionens første indblik i Ryzen Threadripper 2 serien, og vi skal nu have samlet lidt op på de mange indtryk, som vi har fået os igennem dagens test af de to processorer.

Fælles for dem begge er, at de er en fin opgradering af sidste generations AMD Ryzen Threadripper processorer. 2920X og 2950X har fået en lille opgradering på både base- og boost clock, hvilket medfører en performance forbedring. I det store hele gør AMD virkelig indtryk på mig med deres Threadripper serie. Man får her både 12 og 16 kerner at lege med, og jeg synes virkelig, at de kæmper bravt på HEDT markedet. Udover i single core performance, hvor Intels Core i9-9900K booster højere, så var der ingen tests i dag, hvor andre af vores testede enheder kunne hamle op med 2920X og 2950X. Ydermere har AMD skruet op for clock frekvenserne kontra sidste generation, hvilket har forbedret Threadripper 2920X og 2950X' single core performance, der var et negativt punkt i vores review af Threadripper 1920X.

Når vi ser på, hvad 12 og 16 kernede processorer koster fra konkurrentens side, så er det blot endnu mere tiltalende med et Ryzen Threadripper setup, hvis man stod overfor at skulle bygge en workstation maskine i morgen. Endnu mere har jeg næsten svært ved at forestille mig, hvad man kan udrette med AMD Ryzen Threadripper 2990X, som kommer med 32 kerner og 64 tråde.

Jeg har gransket min sjæl efter noget slemt at være negativ omkring med AMD Ryzen Threadripper 2920X og 2950X, men jeg er simpelthen nødt til at holde fast i min oprindelige holdning til, at Ryzen er AMD's største genistreg. Også selvom de måske ikke overclockede helt så meget, da de allerede boostede til deres absolutte maksimum. Derudover har jeg også bare på fornemmelsen af, at de fleste køber en Ryzen Threadripper 2 med det formål at udnytte de mange kerner og ikke clock frekvensen. Men det eneste, som jeg stadig kun kan komme i tanke om, er at de har et højt strømforbrug og derved kræver meget køling. Noget, som min kollega Jan også var inde på i testen af AMD Ryzen Threadripper 1920X.

Min samlede vurdering for begge processorer bliver en flot score på 9,5 og en Editors Choice Award. Simpelthen fordi at jeg uden tøven ville vælge en AMD Ryzen Threadripper 2950X i morgen, hvis jeg stod og skulle bygge en workstation.

Godt:

AMD kæmper med de store drenge på et prisvenligt budget

Masser af L3 cache til de mange kerner

DDR4 base clock på 2933 MHz!

60 PCIe lanes giver masser af muligheder for multi GPU og NVMe uden begrænsninger

Der medfølger (stadig) et ASETEK beslag til køling

De forhøjede base- og boost clocks har bragt Threadripper 2 med frem i single core performance kontra førstegenerations Threadripper

Knapt så godt:

Et højt strømforbrug, som kræver god køling

Score: 9.5 + Editors Choice Award