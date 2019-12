AUTHOR :

PUBLISHED : 2017-11-08 19:56:15

Benchmarks lækket fra Intels nye CPU med AMD grafikchip

For et par dage siden kom det frem, at Intel vil have AMD Vega i deres bærbare computere, og nu kommer der mere fra samme boldgade, BENCHMARKS!

Men en forventet lancering i starten af 2018 nærmer vi os med hastige skridt, hvad der meget vel kan ende med en super fed løsning på mobile enheder som laptops, og kan man stole på det lækkede benchmarks resultater, så er der noget godt i vente.



Ifølge de lækkede benchmarks slides, bliver der tale om mindst to processorer, Intel Core i7-8705G, og en kraftigere Core i7-8809G.



Der gættes på begge bliver quad-core Intel processorer, som baseres på Kaby Lake arkitekturen, og så omtalte AMD Radeon GPU med 24 compute units og 1536 stream processorer.



Her vil gætte uden tvivl være to nye mobile CPU’er, som overmatcher nuværende Intel mobile CPU’er med integreret HD grafikchip. Hertil forventes der uden tvivl mobile CPU’er, som kræver mindre strøm end nuværende mobile Intel processorer med HD grafik.



Tweaktown melder sig også ind i billedet, og de omtaler en af de spottet processorer, som værende en Core i7-8809G med 3.3 TFLOPs of compute performance, som er knap halvdelen af den nye Xbox One X konsol for at drage en parallel.



Core i7-8705G er clocket lavere, og derfor sikkert også målet for entry level bærbare. Her vil vi sikkert også få en billigere udsalgspris vs. Core i7-8809G.



