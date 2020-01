AUTHOR : Kenneth Johansen

PUBLISHED : 2018-07-23 09:16:00

Delidding projekt med Delid.dk - vores processorer tager overfrakken af!

Delidding fylder en del i billedet blandt nørder, overclockere og andet hardware godtfolk fra samme skuffe, og faktum er, at det rent faktisk er muligt at sænke temperaturen på visse processorer ved hjælp af omtalte Delidding. Vi har stillet Rasmus fra delid.dk, og tager toppen af tre processorer, og tester resultaterne.

Tweak.dk er teamet op med Rasmus fra Delid.dk, og kigger på, hvordan man tager toppen af sin CPU, og undersøger hvor meget det kan forbedre temperaturene i dagligt brug og blandt andet under overclocking.

Tak til Rasmus for at være med på projektet. Spring forbi og besøg Rasmus på www.delid.dk, hvis du overvejer et delid projekt som os, og vil være sikker på at det bliver gjort ordentligt og ikke ende ud med en defekt processor.

GIVEAWAY INFO:

Nu er der endt med at gå lidt tid siden vi optog videoen med Rasmus ,så derfor passer dagene ikke helt mere. Giveaway perioden løber frem til d. 1. august, hvorefter vi trækker vinderne blandt alle kommentarene under videoen eller kommentarer i forumstrånden på Tweak.dk.

Held og lykke til alle der deltager!