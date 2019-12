AUTHOR : Lars

PUBLISHED : 2017-07-07 19:08:46

EKWB releaser ny M.2 SSD heatsink

EKWB releaser ny M.2 SSD heatsink, og ifølge EK, er der markant temperaturforskelle at spore. Hertil er designet super fedt.

EK Water Blocks gør klar til at friste med nye fede produkter. Denne gang I form af en ny passiv heatsink til M.2 form-factor Solid State Drives.



Normalt ser vi produkter fra EK, som skal monteres i en vand loop, men denne gang jagter EK altså et helt andet område i computeren med denne headzink til SSD. Ifølge EK Water Blocks, kan den nye EK-M.2 NVMe Heatsink sænke temperaturen mellem 8°C and 11°C, og netop M.2 NVMe SSD, har haft tendenser til at blive ret varme og dertilhørende thermal throttling og dårlig performance.



EK-M.2 NVMe Heatsink er kompatibel med alle single sided type 2280 M.2 NVMe SSD’er med M.2 (NGFF) konnektors på 4.2mm i højden, og er designet med en front heatzink og en backplate.



EK-M.2 NVMe Heatsink frigives i sort og nikkel, og kan handles direkte fra deres webshop eller via Partner Reseller Network. Prisen er sat til €9.96 for den sorte, og €12.94 for nickel version.



