Her er alle de vigtige informationer på Intels nye 8th gen Core Coffee Lake desktop lineup

Sammen med producentens nye mobile release til laptops, er Intel også klar til at søsætte en række nye processorer til desktops. Denne gang er vi kommet til 8th generation Core Coffee Lake desktop SKUs, som i første omgang kun er lanceret til mindre CPU krævende opgaver.

På nuværende tidspunkt inkluderer dette nye release Core i5-8600, Core i5-8500 og Core i3-8300. både Core i5-8600 og Core i5-8500 er 6 core SKUs uden Hyper Threading support, 9MB cache, 65W TDP, understøttelse for dual-channel DDR4-2666 RAM og med Intel vPro support.



Planen er Intels nye 8th gen Core Coffee Lake desktop lineup skal lukke hullet mellem nuværende Core i5-8600K og Core i5-8400, og Core i3-8300 bliver en quad-core uden HyperThreading samt Intel Turbo Boost 2.0 teknologi. Hertil kommer 62W TDP, 8MB cache samt understøttelse af DDR4-2400 RAM som på alle Core i3.



Yderligere sender Intel seks nye Core i7, Core i5 og Core i3 low-power CPU’er på markedet, inkluderet en Core i7-8700T, Core i5-8600T, Core i5-8500T, Core i5-8400T, Core i3-8300T samt Core i3-8100T. Alle meget lig deres counterparts, når det kommer til core count og cache. Dog er de nye produceret med en lavere frekvens og holdes omkring 35W TDP.



Sammen med lanceringen af 8th gen Core Coffee Lake desktop lineup, kommer også lanceringen af et nye 300 series chipset. Denne gang inkluderer det H370, Q370, B360 og H310.

Sammenlignet med nuværende Z370 chipset, bringer det nye chipset integreret 802.11ac Wi-Fi med sig sammen med, support af USB 3.1 Gen2 (10Gbps) direkte fra chipsettet, support af Intel Smart Sound teknologi (dog ikke H310), support af Intel Optane (dog ikke H310 chipset) og understøttelse af Modern Standby.



Sammen med det nye chipsets, er forventninger for mange, at det giver flere budgetvenlige bundkort til Coffee Lake, som passer som fod i hose til budgetvenlige Core i5 og Core i3. Dermed satser Intel på at ramme et bredere publikum den vej.



Tweak.dk har allerede bundkort fra den nye serie på vej, og en række producenter står på spring for at komme på markedet med deres nye bundkort.



Butikkerne burde også snart have laptops på hylderne, som er bygget med Intels 8th gen Core Coffee Lake til laptops.