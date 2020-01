AUTHOR : Michael Hermansen

PUBLISHED : 2018-11-05 07:26:00

Intel Core i9-9900K Coffee Lake S

Intel kom for nyligt på markedet med deres nye Z390 chipset og de nye Intel Coffee Lake S refreshes. Her iblandt er der tale om den nye Intel Core i9-9900K, som Intel kalder deres "hurtigste gaming processor". Hvordan det hænger sammen med flere kerner og indbygget UHD 630 chip, finder vi ud af.

Intel har refreshet deres Coffee Lake processor lineup med nye Coffee Lake S modeller, og vi har fået lov til at teste Intel Core i9-9900K, som er Intels første bud på en consumer CPU med otte kerner og 16 tråde. Noget, som Intel selv beskriver som værende deres hurtigste forbrugerprocessor.

Da vi er kommet på Intels sampling liste, har vi i denne omgang fået tilsendt vores i9-9900K processor direkte fra Intel selv.

De tekniske specifikationer

Performance

# of Cores: 8

# of Threads: 16

Processor Base Frequency: 3.60 GHz

Max Turbo Frequency All Core/Single Core: 4.60 GHz / 5.00 GHz

Cache 16 MB SmartCache

Bus Speed 8 GT/s DMI3

TDP 95.0 W

Graphical chip: Intel HD 630

Memory Specifications

Max Memory Size: 64 GB

Memory Type: DDR4-2666

Max # of Memory Channels: 2

Max Memory Bandwidth: 41.6 GB/s

ECC Memory Supported: No

Hvad er Intel Z390 chipsettet for en størrelse i forhold til Z370?

Det primære formål med Intels Z390 chipset har ikke været at skabe et banebrydende nyt chipset til en ny processorserie. Det har derimod været med det formål at refreshe, optimere om man vil, det eksisterende Z370 med lidt ekstra features med lanceringen af de nye Coffee Lake S processorer.

Hvis man kigger på block diagrammerne ovenfor, så kan man nemlig også se, at der ikke er den store forskel på de to chipsets. Men der alligevel nogle detaljer, som springer ud med Z390 chipsettet, og de er ikke ubetydelige.

Blandt andet er der blevet support for op til 10 USB3.1 porte, og heriblandt understøtter Z390 også USB3.1 til frontpanelet, hvilket ikke er tilfældet med Z370. Da USB3.1 er en lynhurtigt protokol, som også bliver anvendt til flere forskellige grafiske løsninger, heriblandt VR, så er netop USB3.1 i frontpanelet et stort skridt fremad. Vi skal selvfølgelig heller ikke glemme, at USB3.1 giver et meget højere power output til eksempelvis mobilladere eller mere strømslugende enheder, der kan være rare at tilslutte i fronten.

Ydermere har Z390 fået support for yderligere fire USB3.0 porte samt mulighed for deaktivering af USB porte til fordel for andre. Hvilket betyder, at bundkortproducenterne får mere frie hænder til at håndtere fordelingen af USB porte på deres bundkort.

Med det nye Z390 chipset har Intel også indbygget en 802.11ac 2x2 Wi-Fi chip i processoren, der hermed kan give slutbrugeren trådløst internet med hastigheder op til 1733 Mbit, såfremt ens Wi-Fi router kører 802.11ac Wi-Fi på 160 MHz båndet. Alternativt kan man via 80 MHz opnå en netværkshastighed på maksimalt 866 Mbit og slutteligt 400 Mbit, hvis man er nede på 40 MHz. Så alt i alt kan vi rent faktisk opnå gigabit LAN hastighed via Coffee Lake S processorerne.

Det er de primære forskelle mellem Z370 og Z390 chipsettene, og med det ude af verden er vi så småt ved at være klar til at gå videre med vores test af Intel Core i9-9900K.

De nye Intel Core Coffee Lake S processorer bliver leveret i flere forskellige indpakninger, og vi har modtaget en bulk edition, hvor processoren ligger i en papkasse som denne med CPU'en gemt væk under papstykket i midten med Core i9 Unlocked skriften på.

Rent grafisk er der ikke så meget at fortælle om en processor. Intel har valgt at lodde heatspreaderen på de nye Coffee Lake S processorer, hvilket mange professionelle overclockere har rådet dem til gennem flere generationer. Intel Core i9-9900K er som nævnt Intels første forbrugerprocessor med otte kerner og 16 tråde og en clock frekvens på 3,6 GHz med Boost frekvens på op til 4,7 GHz på alle kerner, mens den i single core boost kan ramme 5 GHz. Med en TDP på 95 watt burde varme ikke blive et problem med en okay luftkøler som minimum. Den lidt højere TDP er formentlig også årsagen til, at Intel ikke har givet en stock køler med, da bedre køling er anbefalet.

Intel Core i9-9900K Coffee Lake S processoren kører selvfølgelig stadig på LGA1151 soklen, hvilket nok heller ikke er super overraskende for de fleste, da den er bagudkompatibel med Z370 bundkort. Coffee Lake S har fået en opgradering på cache siden fra 8- til 16 MB cache.

Til dagens test har vi modtaget et MSI MEG Z390 ACE bundkort, som ikke har udgange til HD 630 chippen. Men da denne heller ikke er en opgradering i forhold til sidste generation, så er det heller ikke her, vi vil lægge vores fokus i denne test. I stedet vil vi fokusere på at finde ud af, hvad de ekstra kerner i denne forbrugerprocessor egentlig har at sige i forhold til ydeevnen.

Test

Testsetup:

MSI MEG Z390 ACE

Intel Core i9-9900K Coffee Lake S

2* 8 GB XPG Dazzle DDR4 LED 2400 MHz

MSI GeForce GTX 1080 Ti Gaming X 11G

Western Digital WD Black 1 TB NVMe SSD

Seasonic Prime Platinum 750 watt PSU

Testsoftware:

7-Zip Benchmark

AIDA64 Extreme

Cinebench R15

Passmark Performance Test

Handbrake

PCMark 10

wPrime

Intel Power Gadget (Power management)

HWinfo (Udlæsning af temperaturer)

7-Zip Benchmark

7-Zip Benchmark softwaren tester processorens evne til at håndtere ukomprimerede data i et simuleret miljø mellem SSD og processor, og her ser vi virkelig, at de ekstra kerner og højere clock frekvens sparker fra sig, da i9-9900K løber fra storebroderen i9-7900X, som har flere kerner men lavere clock frekvens.

AIDA64 Extreme Edition

AIDA64 Extreme Zlib og Hashing benchmarks er mere kerneafhængig, og her handler det ikke helt så meget om clock frekvens, men i9-9900K kæmper alligevel rigtig hårdt og ligger lige i hælene på i9-7900X.

Photoworxx er en benchmark, som tester processorens evne til at rendere højopløseligt grafik, og her er clock frekvens igen alfa og omega, hvilket igen giver sig til kende ved, at i9-9900K endnu engang lægger sig på en solid førsteplads.

AIDA64 Extreme DDR4 benchmarks

I forhold til DDR4 performance så har vi ikke noget sammenligningsgrundlag, men udadtil er i9-9900K god til at presse vores 2400 MHz DDR4 RAM til det yderste.

Cinebench R15

I Cinebench skal processoren igen behandle et højopløseligt billede, men her kan man godt se, at Cinebench R15 ikke håndterer tingene på samme måde, da de to processorer i kamp ligger nærmest ens. De ekstra kerner i i9-7900X kompenserer for den manglende clock frekvens, hvor tingene er omvendt med i9-9900K.

Passmark Performance Test

Også i Passmark Performance Test ligger Intel Core i9-9900K Coffee Lake S sig klart i spidsen og drager nytte af sin høje clock frekvens.

I Passmark Single Core testen ligger i9-9900K sig endnu mere i spidsen, og det hænger sammen med, at den booster endnu højere, når der testes single core performance.

Handbrake

Handbrake er et stykke software, der anvendes til at encode videomateriale, og her har jeg konverteret en MKV fil med Blu-Ray lignende specifikationer til en MP4 film med lossless kvalitet for at sætte i9-9900K på prøve i forhold til at teste processorens transcoding evner. Igen kommer den højere clock frekvens i9-9900K til gode, da encoding af videomateriale elsker fart.

PCMark tester computerens overall performance, og her kommer til til gengæld i9-7900X til gode, at den har flere kerner at gøre godt med. Men i9-9900K kæmper stadig en brav kamp for at være med.

wPrime

wPrime er en software, som tester en processors evne til at knuse primtal, og her er vi igen i et scenarie, hvor clock frekvens afgører resultatet til fulde. Hvilket man vist heller ikke er i tvivl om, når man ser på resultatet ovenfor.

Intel Power Gadget

Med Intels nye Power Gadget software er det muligt at udmåle processorens strømforbrug via sensorer i CPU'en. Selv under fuld load presser Intel Core i9-9900K ikke sine fulde 95 watt TDP til grænsen, og i idle ser det bare endnu bedre ud, når vi ligger på så lidt som 15 watt. I stock clock med Turbo Boost 3.0 køres der altså et stramt energiforbrug, hvilket altid er godt, da det resulterer i lavere temperaturer og bedre ydelse for pengene.

HWInfo (Temperaturudmåling)

Vi har en midrange luftkøler med én Alphacool 120 mm. blæser monteret på vores i9-9900K processor, og det giver følgende resultater på temperaturfronten. Som udgangspunkt er det egentlig nogle okay temperaturer, når man tager udgangspunkt i, at blæseren droslede helt ned under idle, mens den kompenserede for strømforbruget ved at levere en okay køling under fuld load. Men det var dog tydeligt, at blæseren kørte relativt hurtigt for at opnå en tilfredsstillende køleevne, så Coffee Lake S processorerne giver antydning af, at de godt kan have en tendens til at blive varme.

Overclocking

Vi skal selvfølgelig også teste, om vi kan presse yderligere saft ud af Intel Core i9-9900K, der allerede er en meget presset chip med en boost clock på alle kerner på 4,7 GHz og single core på 5 GHz. Som udgangspunkt vil jeg egentlig derfor gerne se, om jeg kan få vores chip til at køre 5 GHz stabilt på alle kerner.

Overclock settings:

BCLK: 100 MHz

Multiplier: x50

Load Line Calibration: Extreme

Intel X.M.P 2.0 profile aktiveret

Minsandten om ikke også det lykkedes at presse vores Intel Core i9-9900K Coffee Lake S processor til det yderste. Jeg forventer dog ikke oceaner af ekstra kræfter, da det "kun" er 300 MHz mere end processorens Turbo Boost clock frekvens. Da jeg indstillede den til x51 i multiplier, var det mig ganske umuligt at få systemet stabilt uden system nedbrud.

7-Zip Benchmark

AIDA64 Extreme Benchmarks

AIDA64 Extreme DDR4 Benchmarks

Cinebench R15

PassMark Performance Test

Handbrake

PCMark 10

wPrime

Ganske som jeg havde forventet, så gav de 300 MHz ekstra et fint lille skub i den rigtige retning uden at være sønderrivende overvældende. Men hvis man eksempelvis mangler lidt ekstra styrke til eksempelvis rendering opgaver, så er der stadig noget at hente. Vores tests viser især, at DDR4 controlleren nyder godt af de ekstra MHz i forhold til latency, som bliver sænket en del.

Med de ekstra 300 MHz medfølger der til gengæld en voldsomt højere power consumption, og vores Intel Core i9-9900K bliver her sat noget på prøve med et energiforbrug, der ligger næsten 75 watt over processorens TDP. Hvad mon det får af betydning for temperaturen?

Vi nærmer os næsten 100 graders varme, når vi presser de ekstra MHz ud af vores Intel Core i9-9900K Coffee Lake S processor, og med det kan man vist nemt konkludere, at de har en tendens til at ville blive varme, når der forventes ekstra. Her vil jeg sige, at der skal en væsentlig stor luftkøler eller vandkøling til at holde i9-9900K nede i temperatur og undgå thermal throttling. Hvilket vi lige netop kunne undgå i dagens benchmarks.

Pris

I skrivende stund, den 4. november 2018, er Intel Core i9-9900K Coffee Lake S processoren set til 4.499,00 kroner og opefter. Hvis man søger at købe den her og nu, skal man dog vide, at den ender oppe i over 5.000,00 kroner, da lagerstatus er meget svingende.

Konklusion

Nu er vi så nået til vejs ende af vores anmeldelse af det, som Intel selv kalder deres hurtigste forbrugerprocessor nogensinde. Hvis jeg så skal tage stilling til, om de kan leve op til den udtalelse, så bliver vi nødt til at se lidt på de resultater, som vi er blevet præsenteret for.

Først og fremmest vil jeg sige, at Intel tjener gode point på endelig at have presset otte kerner ind i en processor, der henvender sig til den mere gængse forbruger og ikke enterprisemaskiner, som vi normalt har oplevet det med deres tidligere Extreme processorer. Det har givet deres i9-9900K et godt skub i den rigtige retning, og med en base clock på 3,6 GHz, så har Intel endvidere formået at give os en processor med masser af power, som vi ved, at især spil elsker. Men som udgangspunkt kan en i9-9900K ikke levere bedre performance i sig selv til spil end eksempelvis i7-8700K, da de har samme grafiske processor, mens 8700K har 100 MHz ekstra i base clock. Kombineret med at spillene ikke elsker kerner, som de elsker fart, så er det ikke her, i9-9900K kommer til at skære igennem. Slutteligt koster en i7-8700K under 2.900,00 kroner, hvilket er omkring 1.500,00 kroner mindre end i9-9900K.

Men vi så skal se på workstation opgaver såsom video- og grafisk 3D rendering, så kommer de ekstra kerner med høj fart til gengælg i9-9900K til gode, hvilket dagens benchmarks også tydeligt har vist. Vi så en performance, der lå lige i hælene af, og flere gang overhalede Intel Core i9-7900X, som er en Extreme processor med flere kerner men lavere base clock. Her vinder Coffee Lake S processoren virkelig indpas, da den endvidere koster næsten 3.400,00 mindre end Intel Core i9-7900X. Hvis man skal ud og investere i en Intel Core i9-9900K Coffee Lake S, må konklusionen herfra altså være, at det skal være fordi, man skal bruge de ekstra kerner til workstation opgaver. Som gaming processor ville jeg ikke anbefale den, da der findes billigere alternativer, som kan gøre opgaven mindst lige så godt.

Vi kommer ikke uden om at skulle se på varmen, når vi snakker om Intel Core i9-9900K. Jeg oplevede ganske rigtigt, at vores helt almindelige towerkøler med én 120 mm. blæser monteret kom på overarbejde for at holde processoren kølig. Dog skal det siges, at den gjorde et fornuftigt stykke arbejde, men det kom ikke uden støj. Da vi overclockede til 5 GHz på alle otte kerner, blev larmen meget høj, og temperaturen steg proportionelt med strømforbruget. Men med Intels fabriks clocks så strømforbrug og temperaturen noget bedre ud. Dog vil jeg nok anbefale, at man som minimum kører med push/pull konfiguration på en 120 mm. towerkøler eller går op i noget større eller vandkøling.

Alt taget i betragtning vil jeg give Intel Core i9-9900K Coffee Lake S en score på 8,5. Intel har lavet en fin refresh af Coffee Lake processorerne, men de har i min optik hypet i9-9900K til mere, end den er i forhold til gaming. Omvendt gør den det rigtig godt til workstation opgaver, og det skal Intel have stor ros for. Problemet er bare, at de har markedsført den som deres "hurtigste gaming processor til dato!" Jeg overvejede længe, om en Safe Buy Award var på sin plads, da den som workstation processor ville være et oplagt valg. Men grundet Intels fokus på dens gaming egenskaber, kom jeg til den konklusion, at jeg ville udelade awarden.

Godt:

Otte kerner på forbrugerniveau

Høje clockfrekvenser fra fabrikken

Overclocker nemt til 5 GHz

Performer rigtig godt til workstation opgaver

16 MB cache

Yder på niveau med i9-7900X, selvom den er væsentligt billigere

Knapt så godt:

Lever ikke op til Intels markedsføring som deres hurtigste gaming processor til dato

Som gaming processor er den for dyr i forhold til eksempelvis i7-8700K

Score: 8.5