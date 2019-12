AUTHOR : Kenneth

PUBLISHED : 2017-10-08 07:24:00

Intel i5-8600K Coffee Lake - GO eller NO-GO

Intel løftede for få dage siden sløret for deres 8 generation Coffee Lake processorer, og og vi starter med at tage et hurtigt kig på i5-8600K med 6 cores, 6 tråde, 3.6/4.3GHz, og en TDP på 95W. Efter Intel at dømme, er Coffee Lake en mainstream killer, som vil prikke AMD af pinden. Læs vores første gennemgang af i5-8600K Coffee Lake processor.

Intels 8 generation Coffee Lake processorer er officielt lanceret, og selv om det er lidt op af bakke i Danmark og norden at få fingrene i test samples, så har jeg fået muligheden for indledningsvis at teste den nye i5-8600K CPU. En anden udfordring har dog også været, at en er landet ret sent, så jeg har haft begrænset tid til at teste den grundigt. Det betyder dog ikke, at I skal snydes for et kig på resultaterne og mine tanker omkring Intels nyeste 6 kernet skud på Main Stream platformen.

Som det ser ud på nuværende tidspunk, har vi me det lineup bestående af:

i3-8100, 4 kerner / 4 tråde, 3.6GHz

i3-8350K, 4 kerner / 4 tråde, 4.0GHz

i5-8400, 6 kerner/ 6 tråde, 2.8GHz (boost: 4.0GHz)

i5-8600K, 6 kerner / 6 tråde, 3.6GHz (boost: 4.4GHz)

i7-8700, 6 kerner / 12 tråde, 3.2GHz (boost: 4.6GHz)

i7-8700K 6 kerner / 12 tråde, 3.8GHz (boost: 4.7GHz)

Overclocking kommer i en seperat video så snart der er tid til at lege mere med det.

Lidt kolde facts på i5-8600K fra Intels egne rækker:



Se med på YouTube for at se resultaterne, og høre vores indledende erfaringer med -intels Coffee Lake processor.



Den nye familie er lavet på Intels forbedrede 14 nanometers plus plus teknologi, og en af de centrale forbedringer fra tidligere, er antallet af kerner, som vi får på Coffee Lake processorene, hvor nu selv på det laveste trin med i3-8100, giver os fire kerne og fire tråde, mens vi i toppen med i7-8700K kommer op på 6 kerner og 12 tråde.

Cache mængden er også steget, så vi nu går til mindst 6 megabyte over 9 megabyte, til 12 megabyte i toppen af poppen. Her er processorene udstyret med Intels Smart Cache, som deler mængden imellem alle kerner på CPUen - forhåbentligt med forbedret udnyttelse som resultat.

Coffee Lake er stadig lavet på LGA1151 soklen, og både den fysiske størrelse og layout er umiddelbart, som på Kaby Lake, men de nye CPUer kommer altså ikke til at virke på dit Z270 bundkort, beklageligt. Derfor er vi tvunget ud og handle nyt bundkort, hvis vi vil med på nyeste Z370 platform, og benytte sig af Coffee Lake konfigurationen. Netop dette skift, har der været en del brok over, da der tilsyneladende ikke er nogen tydelige begrundelse for skiftet, da vi praktisktalt ikke kan finde nye teknologier, som retfærdigører skiftet til ny platform.

I5-8600K CPUen, som vi har fået til test, kommer med seks kerner og seks tråde, og en base clock på 3,6 Ghz og 4,3 GHz i single core boost. Så altså et fint boost på kernernw i forhold til i5-7600K, som den kommer til at erstatte, og som blev lanceret med fire kerner og fire tråde, men altså med de samme hastigheder.

Pris

På nuværende tidspunkt har vi kunne finde den nye Intel Core i5-8600K Coffee Lake processor til omkring 2300kr.



Konklusion:

Hvis jeg skal samle op på de foreløbige resultater efter første tur gennem maskineriet på Tweak.dk, så synes jeg bestemt det ser lovende ud for den nye Coffee Lake familie fra Intel. Selv om det har været et lidt ukomplet test sammenligning i første udspil, så synes jeg alligevel, at det peger i en fornuftig retning. På selve de CPU intensive opgaver, lander den nye i5 i det der før var i7 territorium, og hvis den udvikling fortsætter på tværs af Coffee Lake, så burde den nye i5-8600K CPU give gode forbedringer.



I vores test, har vi sammenlignet med 7600K, og i de syntetiske CPU intensive benchmarks, er der gode fremskridt at spore. En stigning på omkring 40% i 7-Zip, næsten 50% i Cinebench Multi Core og en noget mindre, men dog tydelig fremgang på 3,28% og 6,49% i wPrime, tyder dog på, at hvis man har opgaver liggende i den boldgade, er der forbedringer at hente.



På gaming siden var der knap så meget at skrive hjem om i forhold til forbedringer, men vi tager runde 2 meget snart, hvor vi blandt andet kigger på overclocking af Intel i5-8600K, og måske kan få en 8700K med is amlingen.



Til spørgsmålet om det så kan betale sig at købe nyt eller opgraderer, så vil det som altid komme helt an på hvad man allerede har, hvad man skal bruge computeren til og til dels også hvad priserne ender på herhjemme.



Som det ser ud nu så er de amerikanske indkøbspriser annonceret med en stigning fra 354 dollars til 400 dollars for top modellen mens vores testede i5-8600K kommer ind med en pris på 284 dollars imod 241 dollars på Kaby Lake udgaven.



For den pris får man en CPU med flere kerner og med en sundt boost til ydelsen i CPU intensive opgaver, så hvis man har den slags opgaver er et skift måske ikke en dårlig ide. Men i det regnestykke skal man så også medregne, at der skal et nyt bundkort til før man kan udnytte tingene, og så er det måske ikke så fornuftigt et skift, hvis man fx allerede er på Kaby Lake eller måske endda Skylake.



På gaming lover Intel selv et sted imellem 25% og 45% forbedring i forhold til tidligere, men de påstande er lavet om deres i7-8700K, som jeg jo af gode grunde ikke har testet endnu. Mine gaming tal kan ikke blive andet end vejledende, da det trods alt er en Kaby Lake i7 sammenlignet med en Coffe Lake i5. Men i det scenarie kan vi dog se at i5-8600K giver stort set identisk spil ydelse sammenlignet med i7-7700K cpuen, og det er jo bestemt ikke til at klage over.



Så hvis du har et system der er ældre en Kaby Lake, eller har opgaver der har brug for den forbedrede ydelse, men ikke er klar til at hoppe helt op til High End Desktop segmentet, så er Coffee Lake værd at holde øje med. Men hvis du primært spiller eller allerede er på Kaby Lake, så vil jeg nok lige vente lidt endnu.



Godt:

Flere kerner

Gode fremskridt på CPU tunge opgaver



Knap så godt:

Ikke kæmpe skridt frem til gaming