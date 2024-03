AMD's 'svagere' chip afvist af Washington

AMD støder på hindringer fra den amerikanske regering i forsøget på at sælge AI-chip til det kinesiske marked. Det påvirker aktiekursen negativt.

5 mar. 2024 kl. 15:19 Af Maria DEL:

Advanced Micro Devices Inc. (AMD) stødte på en hindring fra den amerikanske regering, da de forsøgte at sælge en kunstig intelligens-chip skræddersyet til det kinesiske marked. Det rapporteres, at AMD havde håbet på at få grønt lys fra Handelsministeriet i USA til at sælge AI-processoren til kinesiske kunder.

Chippen har dog lavere ydeevne end det, AMD sælger uden for Kina, og det blev designet i overensstemmelse med amerikanske eksportrestriktioner. Men amerikanske embedsmænd fortalte AMD, at chippet stadig var for kraftfuldt, og at virksomheden måtte få en licens fra Handelsministeriets Bureau of Industry and Security for at sælge det. Det er endnu ikke klart, om AMD ansøger om en licens.

De strammere kontroller begrænsede salget af en processor, som førende AI-chipproducent Nvidia Corp. havde designet specifikt til Kina. Nvidia har siden udviklet nye tilpassede, mindre kraftfulde produkter til det kinesiske marked for at overholde de nye restriktioner. Restriktionerne forhindrede både Nvidia og AMD i at sælge deres mest kraftfulde AI-chips til Kina, hvilket tvang dem til at finde omveje.

Nvidia reagerede straks ved at introducere en reduceret ydeevne ændret model, mens AMD ikke har offentligt diskuteret deres bestræbelser på at udvikle en ny AI-processor til Kina. AMD havde mindre fodfæste i den kinesiske AI-chipindustri end Nvidia, men de er nu ved at gå efter markedet mere aggressivt.

I december lancerede de en ny MI300-serie, der vil udfordre processorer fra Nvidia. Det kina-tilpassede produkt er blevet omtalt som MI309. Førende kinesiske tech-firmaer, herunder Tencent Holdings Ltd. og Baidu Inc., har sagt, at de har opbygget nok kraftfulde chips fra Nvidia til at forbedre deres chatbots' evner i endnu et år eller to.

Imens er Huawei Technologies Co. i gang med at udvikle deres egne AI-semiconductors og chipproduktionskapacitet, der på sigt kan hjælpe kinesiske virksomheder med at udfylde det tomrum, der er skabt af det amerikanske forbud.