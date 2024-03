AMD's Instinct MI300X - Problemer for NVIDIA

En nylig undersøgelse tyder på, at et betydeligt antal AI-fagfolk overvejer at skifte fra NVIDIA til AMD's Instinct MI300X GPU'er.

11 mar. 2024 kl. 10:07 Af Maria DEL:

En nylig undersøgelse tyder på, at et betydeligt antal AI-fagfolk overvejer at skifte fra NVIDIA til AMD's Instinct MI300X GPU'er, hvilket signalerer et potentiel paradigmeskifte i industrien. Jeff Tatarchuk, medstifter af TensorWave, delte interessante indsigter fra en undersøgelse med 82 ingeniører og AI-specialister.

Omtrent halvdelen af respondenterne udtrykte en tilbøjelighed til AMD Instinct MI300X GPU'en, idet de påpeger dets overlegne pris-ydelsesforhold og bedre tilgængelighed i forhold til konkurrenter som NVIDIA H100s. Dette er gode nyheder for AMD, især når man betragter den relativt lavere adopteringsrate af deres Instinct-linje i forhold til NVIDIA.

TensorWave har yderligere styrket AMD's udsigter ved at annoncere deres intention om at bruge MI300X AI-acceleratorerne. Denne udvikling kan potentielt bane vejen for en stærkere tilstedeværelse for AMD på AI-markedet.

MI300X Instinct AI GPU'en, baseret på CDNA 3-arkitekturen, er fyldt med imponerende funktioner. Den kombinerer 5nm og 6nm IP'er, hvilket resulterer i et imponerende samlet antal på op til 153 milliarder transistorer. MI300X tilbyder også en markant opgradering i hukommelseskapaciteten, og praler med 50% mere HBM3 end dens forgænger, MI250X (128 GB).

Med disse fremskridt er AMD's Instinct MI300X GPU'er klar til at blive en stærk konkurrent i AI-industrien, og potentielt ændre markedsdynamikken.