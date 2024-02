AMD's Ryzen 7 5700 er langsommere i gaming end Ryzen 5 5600

Ryzen 5 5600 overgår Ryzen 7 5700 i gaming ydelse på trods af lavere kerneantal. Lær om cache forskelle og undgå fejlkøb!

8 feb. 2024 kl. 16:11 Af Maria DEL:

AMD udgav for ikke så længe siden Ryzen 7 5700 desktop processoren. Oven på dette udgav de også Ryzen 7 5700X3D sammen med Ryzen 8000G chips med AI kapabiliteter. Med Ryzen 7 5700 ude i det fri, er det blevet opdaget, at den faktisk er langsommere i gaming performance sammenlignet med Ryzen 5 5600. Dette er et stort problem fordi, generelt set, ville mange antage, at Ryzen 5 5600 er ringere end Ryzen 7 5700.

Men i dette tilfælde er det modsatte sandt. Forklaringen skal findes i mængden af L3 Cache som er den eneste egentlige forskel imellem 5700 og 5700X CPU'erne. Hvor 5700X CPU'en kommer med 32 MB L3 Cache så er den mindre 5700 CPU begrænset til det halve med kun 16 MB.

Denne begrænsning er ikke noget, som Ryzen 5 5600 lider under. Med denne vigtige specifikation, ændrer alt sig når man sammenligner den tidligere generation med den nye.

Mens AMD Ryzen 7 5700 har en højere kerne antal, vinder Ryzen 5 5600 i gaming performance benchmarks! Så, hvis du ikke har noget imod at have en lidt værre kerne & tråd antal (6C/12T), er Ryzen 5 5600 mere overkommelig med en lavere pris og tilsyneladende bedre i gaming.

Hvis vi ser på tests lavet af Hardware Unboxed, som har testet 12 spil på 1080p kan vi se resultaterne. Benchmarken viser den gennemsnitlige gaming performance af flere moderne processorer, der sælges i dag. I øvrigt, er alt du behøver en BIOS opdatering på dit AM4 motherboard (B450, B550, X570, og andre), hvorefter du kan installere en ny CPU, inklusiv Ryzen 5000 serien.

AMD's Ryzen 5 5600 er ikke langt foran, men en ny PC bygger, der måske ikke kender de drastiske cache forskelle mellem Ryzen 7 5700 og 5700X kunne lave det forkerte valg.