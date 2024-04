AMD's Zen 5 'Granite Ridge' CPU spottet

AMDs næste generation Ryzen 9000 serien "Granite Ridge" desktop CPU'er baseret på den nye Zen 5 arkitektur er tættere end nogensinde før. Et billede er sluppet ud af Zen 5 chippen.

8 apr. 2024 kl. 09:44 Af Maria DEL:

AMD's næste generation af desktop CPU'er, Ryzen 9000 serien "Granite Ridge", baseret på den nye Zen 5 arkitektur, er tættere på end nogensinde før. Et billede af Zen 5 chippen er blevet delt. Billedet af AMD's nye Ryzen 9000 serie "Granite Ridge" Zen 5 processorer kommer fra brugeren @ExperteVallah, der delte et billede af et ES (engineering sample) på en 8-core, 16-thread Zen 5-drevet CPU.

OPN ID'et på denne processor er "100-000001290-11". Det ser ud til, at AMD bruger den samme IHS (integrated heat spreader) på de nye Zen 5 "Granite Ridge" processorer som virksomheden gjorde på nuværende Ryzen 7000-serien CPU'er og Ryzen 8000G APUs. AMD bruger en IHS, der placerer alle kondensatorerne på ydersiden af IHS'en. Under IHS'en ved vi ikke, om dette ES sample bruger en lodning eller TIM-baseret forbindelse mellem IHS'en og die'en, men vi ved, at high-end Ryzen CPU'er har brugt forgyldning under IHS'en for forbedret varmeoverførsel.

Det er megert sandsynligt, at AMD vil gøre det samme med en ny high-end Zen 5 processor. Den påståede AMD Ryzen 9000 serie "Granite Ridge" Zen 5 processor blev tidligere spottet i Einstein@Home og LHC@home databaserne. Begge databaser viste en 8-core, 16-thread engineering sample (ES) med SKU'en "AuthenticAMD AMD Eng Sample: 100-000001290-11_N [Family 26 Model 64 Stepping 0]".

AMD forventes at afsløre deres næste generation af Ryzen 9000 serie "Granite Ridge" Zen 5 desktop processorer ved Computex 2024, som er mindre end to måneder væk nu. Vi har set bundkortproducenter som ASUS opdatere deres AM5 hovedkort for nylig, med nye AGESA BIOS opdateringer, der tilføjer tidlig support for Zen 5 processorer.