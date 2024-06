AMD afslører Ryzen 9000 CPU'er

AMD afslører nye Ryzen 9000 & 5000 CPU'er på Computex 2024. AMD overrasker også med to nye Ryzen CPU'er til den ældre AM4 platform.

3 jun. 2024 kl. 14:09 Af Maria DEL:

Under AMD's Computex 2024 kick-off keynote præsenterede AMD's CEO, Dr. Lisa Su, officielt virksomhedens næste generation af Ryzen-processorer. Det var den første præsentation af AMD's meget forventede Zen 5 mikroarkitektur via Ryzen 9000-serien, som vil bringe flere fremskridt i forhold til Zen 4 og Ryzen 7000-serien til desktop-PC'er, som lanceres engang i juli 2024.

AMD har afsløret fire nye chip-SKU'er, der bruger deres Zen 5 mikroarkitektur. AMD Ryzen 9 9950X-processoren vil være den nye top model på forbruger siden, med 16 CPU-kerner og en hurtig maksimal boostfrekvens på 5,7 GHz. De andre nye CPU'er inkluderer 6, 8 og 12 kerner, hvilket giver brugerne en varieret kombination af kerne- og trådantal. Alle fire af disse chips vil være X-serie chips, hvilket betyder, at de har en ulåst multiplikator og højere TDP'er/clockfrekvenser.

I forhold til ydeevne hævder AMD en gennemsnitlig IPC-forøgelse i desktop-arbejdsbyrder for Zen 5 på 16%. Med de nye desktop Ryzen-chips clockhastigheder, der forbliver stort set identiske med deres Ryzen 7000-forgængere, burde dette oversættes til lignende ydeevneforventninger for de nye chips.

AMD Ryzen 9000-serien vil også blive lanceret på AM5-soklen, som debuterede med AMD's Ryzen 7000-serie og markerer AMD's engagement i sokkel-/platformlevetid. Sammen med Ryzen 9000-serien kommer der et par nye højtydende chipsæt: X870E (Extreme) og det almindelige X870 chipsæt. Vi fik ikke det fulde indblik i hvilke funktioner som vil være en del af chipsettet endnu. Vi ved dog, at USB 4.0-porte er standard på X870E/X870 boards, sammen med PCIe 5.0 til både PCIe-grafik og NVMe-lagring, med højere AMD EXPO-hukommelsesprofilunderstøttelse forventet end tidligere generationer.

Med hensyn til arkitektoniske forskelle mellem de sidste par generationer (Zen 4 og Zen 3) og Zen 5 ved vi, at AMD bruger en ny fremstillingsproces til sine Ryzen 9000 desktop-chips. Mens mange har hævdet og spekuleret i, at Zen 5 til desktops vil blive bygget på en af TSMC's N3 (3 nm) noder, tyder det dog på, at Zen 5 CCD vil blive fremstillet på TSMC N4.

Selvom AMD ikke gav en dybdegående gennemgang af Zen 5-arkitekturen ved Computex, nævnte virksomheden nogle af de store arkitektoniske forbedringer i forhold til Zen 4, der kommer med den nye CPU-arkitektur. Disse starter med en forbedret branch predictor, som er designet til at tilbyde bedre nøjagtighed, effektivitet og reduceret samlet latenstid for instruktionscyklusser. Zen 5-arkitekturen har også højere throughput med bredere pipelines og SIMD'er, hvilket muliggør hurtigere databehandling og resulterer i bedre samlet ydeevne i benchmarks såsom CineBench og Blender og arbejdsbelastninger, der udnytter AVX-512 instruktionssættet.

Disse forbedringer sigter samlet set på at levere betydelige ydeevneforbedringer i forhold til den tidligere Zen 4 mikroarkitektur, hvor AMD hævder en gennemsnitlig 16% IPC-øget ydeevne over Zen 4 i desktop-arbejdsbyrder.

AMD's Ryzen 9000-chips vil også have lignende hukommelsesunderstøttelse som deres forgængere, hvor AMD holder fast ved DDR5. Dog bemærker AMD, at de kommende X870E og X870 bundkortchipsæt vil tillade hurtigere EXPO-hukommelsesprofiler end set på Zen 4.

Annonceringen af Zen 5 til desktop af AMD og den forestående Ryzen 9000 tilbyder fire X-serie SKU'er ved lanceringen, som tillader overclocking og kommer med ulåste CPU-multiplikatorer. Flagskibs-SKU'en, Ryzen 9 9950X, har 16 kerner, en maksimal boost-clock på op til 5,7 GHz, 80 MB cache fordelt mellem 64 MB til L3 og 16 MB til L2 (1 MB per kerne af L2) og en 170 W TDP. Ryzen 9 9900X tilbyder 12 kerner, en maksimal boost-clock på op til 5,6 GHz, 64 MB L3 cache og en 120 W TDP.

Længere nede i Ryzen 9000-stakken er Ryzen 7 9700X, som kommer med 8 kerner, en maksimal boost-clock på op til 5,5 GHz, 32 MB L3 cache og en 65W TDP. Endelig har entry-level SKU'en, Ryzen 5 9600X, kun 6 kerner, en maksimal boost-clock på op til 5,4 GHz, 32 MB L3 cache og en 65 W TDP.

Næste slide angiver flagskibschippen Zen 5. Ryzen 9 9950X står overfor Intels nuværende 14. Gen Core i9-14900K. I produktivitets- og indholdsskabelsesopgaver viser Ryzen 9 9950X en 7% forbedring i Procyon Office, en 10% stigning i Puget Photoshop og en 21% forøgelse i Cinebench R24 nT. Mere bemærkelsesværdigt udviser den en 55% ydeevneforøgelse i Handbrake og en 56% stigning i Blender.

Interessant nok viser gaming-data marginale gevinster i nogle titler, selvom det fremhæver mere betydelige forbedringer i andre. AMD's interne test viser, at Ryzen 9 9950X overgår Intel Core i9-14900K med 4% i Borderlands 3, 6% i Hitman 3 og 13% i Cyberpunk 2077. Endvidere opnår den en 16% forbedring i F1 2023, en 17% gevinst i DOTA 2 og en 23% forøgelse i Horizon Zero Dawn.

Som nævnt er AMD forpligtet til at forlænge sin AM5-sokkel for levetid, meget mere end andre leverandører tilbyder med deres CPU-lanceringer og opdateringer. Som sådan opererer AMD's Ryzen 9000-serie på den nuværende AM5-platform. Og mens Ryzen 9000 er fuldt bagudkompatibel med eksisterende 600-serie boards, har AMD også gjort klar to nye 800-serie bundkortchipsæt til lanceringen af Zen 5 på desktops. X870E (ekstrem) og X870 chipsæt vil blive præsenteret på adskillige nye bundkort ved lanceringen, og en stor del af Computex denne uge vil være bundkortleverandørerne (de fleste af dem er lokale taiwanske firmaer), der viser deres nye produkter frem.

AMD har kun tilbudt få detaljer om deres X870E og X870 chipsæt. Særligt bemærkelsesværdigt er, at USB 4.0 understøttelse vil være standard på alle X870(E) bundkort, hvor det var valgfrit på X670(E)-serien boards. X870(E) boards vil også have Wi-Fi 7 understøttelse (op fra 6E på 600-serien), og mindst én PCIe 5.0 NVMe-slot fortsætter med at være obligatorisk. AMD bemærker også, at bundkort baseret på begge platforme "har 44 samlede PCIe-baner", hvilket ville bryde ned til 24 baner fra CPU'en og yderligere 20 baner fra chipsættet.

AMD har bekræftet, at de nye chipsæt ikke er baseret på nyt silicium. I stedet bruger virksomheden det samme ASMedia-producerede design som i X670/B650 chipsættene: Promontory 21 controlleren. Da funktionssættene på de nyere X870E/X870 bundkort fundamentalt set er lig dem på X670E/X670 bundkort, bortset fra brugen af nyere eksterne controllere såsom Wi-Fi 7, er der tilsyneladende lidt behov for at ændre selve chipsættet.

AMD's Ryzen 9000-serie, inklusive flagskibet Ryzen 9 9950X (16C/32T), Ryzen 9 9900X (12C/24T), Ryzen 7 9700X (8C/16T) og entry-level Ryzen 5 9600X (6C/12T) forventes at ramme detailkanalerne engang i juli 2024. På tidspunktet for skrivningen tilbyder AMD ikke prissætning.