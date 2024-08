AMD fortsætter med at hale ind på Intel

Dean McCarron, præsident for Mercury, bemærker, at Intel har mere at tabe end AMD i skiftet til højere kerneantal. Markedet ændrer sig, og det reflekteres i kvartalets resultater, hvor virksomheder foretrækker færre servere med høj kerneantal.

20 aug. 2024 kl. 07:00 Af Maria DEL:

Dog er detaljerne afgørende. Fordi kvartalet for et år siden stadig blev påvirket af lagerrettelser, er en sammenligning mellem det foregående års kvartal og det nuværende kvartal ikke helt retfærdig, påpeger Dean McCarron, præsident for Mercury.

"Rettelserne blev i det store og hele afsluttet i tredje kvartal 2023, så resultaterne for det nuværende kvartal er sandsynligvis i overensstemmelse med det faktiske CPU-salg, og fra tredje kvartal 2024 vil de fleste sammenligninger være gyldige - men årsresultaterne er bestemt ikke det," skrev han i sin rapport.

"Efter et år hvor der har været fokus på at tømme ud af eksisterende lagre er resultaterne for det nuværende kvartal sandsynligvis mere reflekterende for den faktiske efterspørgsel og markedsandel, snarere end lagerændringer - der er ikke så meget lager tilbage for at undertrykke Intels salg, så det vi ser er, hvad CPU-kunderne virkelig køber, og for Intel køber de færre enheder end for et år siden, og for AMD køber de flere," tilføjede han i en e-mail.

Der er nogle interessante nuancer i Intels tilbagegang. Da markedet er skiftet til chips med højere antal kerner - op til 64 kerner i en CPU - bliver der solgt færre chips. En to-socket server med 32-core chips kan udføre arbejdet på fire 16-core chips, hvilket betyder færre servere. Det ser ud til, at virksomheder foretrækker færre fysiske servere med højt kernetal end mange fysiske servere med lavt kernetal.

"Intel, som har flertallet af markedsandelen og dermed det højeste volumen af lav-kernetal enheder, havde mere at tabe fra et enhedssendeperspektiv, da markedet konverterer, end AMD gør - AMD vokser i princippet med bevægelsen mod højt kernetal, og selvom Intels nye produkter også gør det, mister det ældre produkter, og det er ikke en 1:1 erstatning, så migreringen til høj kernetal er mere negativ for Intels enheds- og markedsandel end for AMD," sagde McCarron.