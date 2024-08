AMD hævdes at være blevet hacket

AMD's interne kommunikation hævdes at være stjålet og sat til salg af hackere. Data inkluderer brugeroplysninger og interne opløsninger.

28 aug. 2024 kl. 06:10 Af Maria DEL:

AMD blev ramt af et data brud, hvor dets interne kommunikationer angiveligt blev stjålet og sat til salg af hackergrupperne IntelBroker og EnergyWeaponUser. Det amerikanske multinationale halvleder firma oplevede bruddet i deres systemer forleden, ifølge The Register.

Dataene, der angiveligt blev eksfiltreret fra AMD, inkluderede kommunikationer fra forskellige kilder. Disse indeholdte bruger legitimationsoplysninger, beskrivelser og sagsnumre, samt tildelingsgrupper og interne løsninger, viste en posting på BreachForums.

Mens AMD endnu ikke har reageret på det påståede datalæk, understregede angriberne, at kompromiset er adskilt fra et tidligere brud på virksomhedens interne data, kundedatabaser, kildekode og anden følsom information i juni.

"Vi arbejder tæt sammen med lovhåndhævelsesmyndigheder og en tredjepart hosting partner for at undersøge kravet og dataenes betydning," sagde AMD dengang. Denne udvikling kommer efter IntelBroker påtog sig ansvaret for angreb mod den amerikanske hær, Pentagon, Europol, Koreas forsvarsministerium og Home Depot.