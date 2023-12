AMD lancerer MI300 AI-chips til datacentre

AMD skubber grænserne med nye AI-processorer. De avancerede MI300-serie chips forventes at få indflydelse på det voksende $45 milliarder store marked for datacenter AI.

AMD annoncerede i dag deres seneste bidrag til AI-chip-markedet med lanceringen af MI300-serien. AMD estimerer, at markedet for AI-processorer i datacentre vil nå $45 milliarder i år, og med deres nye MI300-chips ønsker de at erobre en betydelig andel af denne voksende sektor.

De to nye tilføjelser til MI300-serien er designet til specifikke anvendelser inden for kunstig intelligens. MI300X fokuserer på generative AI-applikationer og har avanceret high-bandwidth memory (HBM) for at forbedre ydeevnen markant. Den anden chip i linjen er målrettet mod supercomputere og udvider AMD's dækning af avancerede AI-områder.

Under præsentationen fremhævede AMD's ledelse den eksplosive efterspørgsel efter AI-chips og forventer nu, at markedet for AI-chips i datacentre vil vokse til omkring $400 milliarder inden 2027. Dette markerer en betydelig stigning fra det aktuelle marked på $45 milliarder og viser det massive potentiale inden for AI-sektoren.

AMD tager kampen op med Nvidia

Analytikere estimerer, at Nvidia for øjeblikket dominerer omkring 80% af markedet for AI-chips, inklusive brugen af specialbyggede processorer af virksomheder som Google og Microsoft. AMD's MI300-serie, der blev lanceret i dag, er positioneret som en stærk konkurrent til Nvidias flagskibs-AI-processorer.

Samtidig med lanceringen af de nye processorer præsenterede AMD også en opdateret version af den nødvendige software til implementering af chips til AI-applikationer.

Denne fremskridtsdrevne tilgang til AI-chips placerer AMD som en vigtig aktør i den hastigt udviklende teknologisektor og signalerer spændende muligheder for fremtidige teknologiske fremskridt.

