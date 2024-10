AMD lancerer Ryzen 7 9800X3D den 7. november

Efter at have teaset en 9000-serie X3D-annoncering i sidste uge, gør AMD det i dag officielt, at Ryzen 7 9800X3D vil være tilgængelig den 7. november.

31 oct. 2024 kl. 16:42 Af Kenneth Johansen DEL:

Prisen er sat til 479 dollar, og 9800X3D er en direkte efterfølger til den bedste gaming-CPU på markedet lige nu, Ryzen 7 7800X3D. Der er meget at være begejstret for med denne næste generations X3D-chip.





AMD øger basis clock hastigheden til 4,7 GHz på 9800X3D, med en maksimal boost på 5,2 GHz. Kombineret med en stigning til en TDP på 120 watt, kan dette hjælpe med at forbedre produktivitetsarbejdsbelastninger – noget, som X3D-chips altid har været bagud med i forhold til deres ikke-X3D modparter.

9800X3D er dog virkelig fokuseret på gaming. AMD kalder det “verdens bedste gaming-processor” og lover en stigning på 8 procent i gennemsnitlige FPS i forhold til 7800X3D. De gevinster skyldes Zen 5-arkitekturen og en anden generation af 3D V-Cache-teknologi.

AMD hævder endda, at 9800X3D vil være op til 20 procent bedre end Intels nyeste Core Ultra 9 285K i gaming. I en videoannonce afslører AMD's leder for computing og grafik, Jack Huynh, at “i mange spil som Far Cry 6 og Cyberpunk 2077 er vi mere end 40 procent hurtigere.”

9800X3D er også den første X3D-processor, der er fuldt låst op, hvilket giver entusiaster og gamere mulighed for at overclocke den og presse mere ydeevne ud af deres systemer. AMD lancerer Ryzen 7 9800X3D den 7. november til en pris af 479 dollar.