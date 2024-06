AMD præsenterer nye AI-chips

AMD's CEO, Lisa Su, afslører firmaets nyeste AI-chips til alt fra datacentre til avancerede bærbare. Udfordrer Nvidia på markedet.

3 jun. 2024 kl. 09:42 Af Maria DEL:

AMD administrerende direktør Lisa Su afslørede chip-gigantens nyeste produktlinje under en keynote tale på Computex 2024 i Taipei. AMD annoncerede mandag sine nye kunstige intelligens chips, der dækker alt fra topmoderne datacentre til avancerede bærbare computere, hvilket øger virksomhedens udfordring til den førende leverandør på markedet, Nvidia.

Efterspørgslen på specialiserede processorer, der hjælper med at udvikle, træne og køre AI-applikationer som f.eks. ChatGPT, er eksploderet de sidste to år. På trods af Nvidias dominerende position på markedet, er AMD trådt frem som en af dets mest alvorlige konkurrenter. CEO Lisa Su sagde, at virksomhedens processorer i næste generation vil konkurrere med tilbudene fra konkurrenter som Nvidia.

"AI er vores første prioritet, og vi står i begyndelsen af en utrolig spændende tid for industrien, hvor AI transformerer stort set alle virksomheder, forbedrer vores livskvalitet og omformer ethvert område af computermarkederne," sagde Su under en keynote tale på Computex.

Hun annoncerede også, at AMD vil følge en årlig opdateringscyklus for sine avancerede accelerators, og den nyeste, Instinct MI325X, er planlagt til frigivelse senere på året. Dette fulgte Nvidias CEO Jensen Huang, der delte en lignende årlig frigivelsesplan for selskabets top produkter dagen før.

Med partnerskaber med nogle af verdens største laptop-virksomheder på plads, fremviste Su ledere fra Microsoft, HP, Lenovo og Asus - der roste AMD's Ryzen-processorer for deres AI-drevne computere. Microsoft har været en af lederne blandt Big Tech-firmaerne inden for AI, og har investeret milliarder i ChatGPT-producenten OpenAI, og integrerer også hurtigt AI-funktioner i sine produkter.

Tidligere på måneden lancerede de deres Copilot+ computere, såkaldte "AI-PC'er", der vil køre Windows operativsystemet med AI indbygget. Microsoft CEO Satya Nadella sagde mandag, at AMD's Ryzen-processorer vil være en del af disse maskiner. "Vi står midt i et massivt skifte inden for AI platforme, med løfter om at transformere hvordan vi lever og arbejder," sagde Nadella i en videohilsen under Su's tale.

Su er blot en af flere chip-industriens tunge vægte på Computex i år. Qualcomm CEO Cristiano Amon, Intel-boss Pat Gelsinger og Rene Haas fra det britiske chip-design-gigant Arm, skal også holde keynote taler. Tech-firmaer satser stort på AI, og taiwanske producenter er centrale for deres planer, øen producerer størstedelen af verdens mest avancerede computer chips, herunder dem der er nødvendige for de mest kraftfulde AI-applikationer og forskning.