AMD Ryzen 7 8700G og 5 8600G benchmarks

Leakede benchmarks er sluppet ud på de nye AMD Ryzen 7 8700G og Ryzen 5 8600G chips. Deres tilsyneladende imponerende ydeevne i er kommet i Geekbench benchmark resultater.

24 jan. 2024 kl. 09:12 Af Maria DEL:

Lækkede benchmark-resultater fra Geekbench viser solid ydeevne for de nyeste APU'er fra AMD Ryzen, Ryzen 7 8700G og Ryzen 5 8600G. Med henholdsvis otte og seks kerner, er disse processorer klar til at udfordre konkurrenterne på markedet.





Der er aldrig lang tid imellem leaks på hardware fronten og nogen af de seneste kommer fra AMD. Deres Ryzen 7 8700G og Ryzen 5 8600G APU Geekbench benchmark resultater lækket, hvilket giver os et indblik i deres enkelt- og multi-thread ydeevne.

AMD Ryzen 7 8700G er klart det mest kraftfulde af de to, idet det er den største Hawk Point APU med otte kerner, 16 tråde, 16 MB L3 og otte MB L2 cache. Med en basis clock-hastighed på 4.2 GHz, en boost clock-hastighed på 5.1 GHz, og en TDP på 65W er denne processor ikke noget at kimse af. Ifølge en rapport fra Wccftech, scorede denne APU 2,720 på single-core og 14,326 på multi-core.

Den anden APU, AMD Ryzen 5 8600G, er en seks-kernet og 12-trådet APU med 16 MB L3 og 6 MB L2 cache. Denne APU har en basis clock-hastighed på 4.3 GHz og en boost clock-hastighed på 5.0 GHz med en 65W TDP. På single-core scorede den 2,474 og på multi-core 11,453.

Sammenlignet med ydeevnen af AMD Ryzen 5700G, har AMD Ryzen 7 8700G en 64% forøgelse i multi-core og en 37% forøgelse i single-core ydeevne. Sammenlignet med den samme CPU, har Ryzen 5 8600G en 50% stigning i multi-threaded og en 29% stigning i single-threaded ydeevne.

Disse resultater indikerer virkelig imponerende ydeevne fra disse APU'er, især når man tager hensyn til prisen på chipsene, der er annonceret til henholdsvis $329 og $229. Det er gode mid-range prissatte APU'er, som markedet desperat har brug for.

Det ser ud til, at AMD ønsker at konkurrere med Apples M3 silicon med sin APU-linje og blive nogle af de bedste processorer på markedet. For eksempel rygtes den mest kraftfulde Strix Point Halo APU at have 16 kerner og en RDNA 3.5 GPU med 40 Compute Units (CUs). Den eneste ting, der måske kunne stoppe Strix Point Halo APU i forhold til at være konkurrence for M3, er rygter om, at produktionen er blevet skubbet frem til 2025.

Men Strix Point bør stadig blive lanceret i 2024, hvilket stadig bør være en stor udfordring for Apple. Jeg siger, lad os få mere konkurrence, da vi får fordelene af det, tech-giganterne sår i takt med at konkurrencen fortsætter.