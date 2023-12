AMD Ryzen 8040

AMD har netop annonceret lanceringen af deres nye AMD Ryzen 8040 Series mobile processorer, der ikke kun udvider deres position inden for mobile tilbud men også leverer en forbedret AI-oplevelse.

8 dec. 2023 kl. 17:00 Af Patfigs

AI bygget ind i chippen

Processorerne integrerer en Ryzen AI NPU på udvalgte modeller, hvilket bringer avancerede AI-PC'er til markedet med op til 1,6 gange mere AI-processeringsydelse sammenlignet med tidligere AMD-modeller. Denne udvikling har dybtgående konsekvenser for kunderne og leverer nye AI-klare evner.

Forbedret AI-Performance

Den indbyggede Ryzen AI NPU på AMD Ryzen 8040 Series-processorerne åbner døren for forbedrede AI-oplevelser. Med op til 1,6 gange mere AI-processeringsydelse kan brugerne forvente avancerede funktioner, herunder intelligent billedgenkendelse, stemmestyring og mere. Ryzen 8040-serien leverer førsteklasses ydeevne fra daglig produktivitet til imponerende indholdsoprettelse og gaming. Den indbyggede Ryzen 9 8945HS-processor demonstrerer op til 64% hurtigere videoredigering og op til 37% hurtigere 3D-rendering sammenlignet med konkurrencen. Gamere kan også nyde op til 77% hurtigere spilpræstation.

Effektiv Styring af AI-Applikationer med Ryzen AI Software

For at støtte de nye AI-funktioner er AMD klar med Ryzen AI Software. Denne software er designet til at gøre det lettere for brugere at opbygge og implementere maskinlæringsmodeller på deres AI-PC'er. Brugere kan drage fordel af den dedikerede AI-motor, AMD Radeon grafik og Ryzen-processor kerner til at køre AI-modeller effektivt, hvilket reducerer CPU-belastningen og forlænger batterilevetiden. Ryzen AI Software åbner op for en række anvendelser, herunder avanceret gestusgenkendelse, biometrisk godkendelse og anden tilgængelighedsfunktioner.

AMD's seneste Ryzen 8040 Series-processorer markerer en ny start for deres bærbare processorer, hvor AI integreres direkte for at levere en forbedret computeroplevelse. Som bruger kan man forvente at nyde hurtigere og mere effektive processer og være forberedt på det næste niveau af AI-drevne funktioner.