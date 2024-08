AMD Ryzen 9000 CPU pris leaks

Udgivelsen af de nye AMD Ryzen CPU'er er blevet udskudt en anelse men nye lækager bekræfter lavere priser på Zen 5 processorer.

1 aug. 2024 kl. 11:10 Af Maria DEL:

For omkring en måned siden blev der lækket nogle europæiske butikslister, der antydede, at AMD's kommende Zen 5 processorer kunne lanceres til lavere priser end Zen 4. Nyere lækkede amerikanske lister fra Best Buy tilsyneladende at bekræfte tidligere spekulationer, da de to øverste Ryzen-chips debuterer $100 under deres forgængere.

En pålidelig tipster ved navn @momomo_us har delt screenshots, der afslører amerikanske og europæiske priser for hver Ryzen 9000-serie CPU og de to nye Ryzen 5000 processorer. Zen 5 chipsene vil være markant billigere end deres Zen 4 modparter.

Den mest detaljerede lækage kommer fra Best Buy og viser de to øverste CPU'er - Ryzen 9 9950X og 9900X - der starter ved henholdsvis $599 og $449. Begge processorer er prissat $100 under deres Ryzen 7000 ækvivalenter.

Prisreduktionerne er mindre for mid-range Zen 5 dele, med Ryzen 7 9700X, der debuterer til $359, og Ryzen 5 9600XT til $249. AMD's nye AM4 chips er også inkluderet med virksomhedens tidligere bekræftede priser. Ryzen 9 5900XT og Ryzen 7 5800XT er prissat til henholdsvis $349 og $249, men de kan ikke tilbyde enestående værdi i forhold til Ryzen 5800X, der er tilgængelig for kun $180. Den slovenske forhandler Funtech tilbød et tidligt kig på europæiske Zen 5 priser for en måned siden.

Selvom deres lister var lavere end forventet, har Momomo delt franske og belgiske butikssider, der underbyder de officielle priser yderligere. Nu fjernede lister fra LDLC prissatte 9950X til 749€, 9900X til 559€, 9700X til 444€ og 9600X til 384€. Ryzen 9000 serien forventes at tilbyde en betydelig ydeevneforøgelse i forhold til Zen 4, på trods af de lavere priser. Flagskibet 9950X er en 16-core, 32-tråds CPU klokket ved 5.7GHz, med et teoretisk maksimum på 5.85GHz.

En nylig flydende nitrogen-kølet overclocking demonstration pressede den til en rekordbrydende 6.5GHz. Imens når 12-core, 24-tråds 9900X til 5.6GHz. Længere nede i rækken har 9700X otte Zen 5 kerner med 16 tråde og en topfrekvens på 5.5GHz. Den mest prisvenlige chip i lanceringslinjen, 9600X, inkluderer seks kerner og 12 tråde med en 5.4GHz clock.

De fire processorer skulle oprindeligt være lanceret onsdag, men AMD forsinkede dem i sidste øjeblik på grund af et emballagerelateret problem. Selvom virksomheden ikke har offentliggjort den nøjagtige årsag, er der informationer der antyder, at mærkaterne på CPU'erne havde stavefejl, der ville vildlede kunderne. Ryzen 7 9700X og Ryzen 5 9600X vil nu blive lanceret den 8. august, mens Ryzen 9 9950X og Ryzen 9 9900X vil ankomme den 15. august.