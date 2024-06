AMD Ryzen 9000 er ikke hurtigere end Ryzen 7000

Selv om vi naturligvis kan se frem til ydelsesforbedringer med den kommende Ryzen 9000 serie af CPU'er fra AMD så kan deres egne Ryzen 7000X3D chips dog stadig stå som vinderen.

11 jun. 2024 kl. 23:26 Af Kenneth Johansen

Med sin Zen 5-arkitektur leverer AMD en solid +16% IPC-forbedring til deres næste generation af højtydende CPU'er kendt som Ryzen 9000. Virksomheden fremviste en imponerende +56% føring over Intels flagskib Core i9-14900K CPU i multi-threaded applikationer og en solid +23% føring i gaming. Dog ser det ifølge et interview med Tom's Hardware ud til, at brugere, der kører en eksisterende AMD Ryzen 7000X3D chip, ikke behøver at opgradere til næste generations Non-X3D dele, da virksomheden selv udtaler, at forskellen mellem de to chips er lille.

Oplysningerne kommer fra Donny Woligroski, AMD's Senior Technical Marketing Manager, som for nylig fremhævede nogle seje og spændende ændringer med Ryzen 9000X3D "3D V-Cache" CPU'er. AMD's fremvisning af Ryzen 9000 "X" CPU'er først var lidt forventet, da virksomheden har en tendens til at lancere sine X3D-dele senere, som vi har set med Ryzen 5000X3D og Ryzen 7000X3D varianter, og det vil være det samme med Zen 5-lanceringen.

Donny udtaler, at mens AMD's Ryzen 9000 CPU'er er en stor opgradering i forhold til konkurrenterne, vil de nye SKUs måske ikke tilbyde en stor forbedring eller endda ende med at være hurtigere sammenlignet med deres egne Ryzen 7000X3D chips. Han sagde specifikt, at "X3D stadig er kongen", selvom det kun er med en lille margin. Hvis du sammenligner Ryzen 7000 "X" CPU'er med Ryzen 5000X3D chips, er forskellen ret stor, da Zen 4-arkitekturen var et stort spring fremad (5800X3D vs 7800X3D) .

Nu med AMD Ryzen 9000-serien vil Ryzen 7000X3D CPU'erne stadig bevare føringen i gaming-ydeevne, men forskellen mellem de to vil være mindre. Og Ryzen 9000 vil kunne klare tingene meget bedre i ikke-gaming opgaver sammenlignet med Ryzen 7000X(X3D) SKUs. Så man kan tage Ryzen 7000X3D som baseline for dagens high-end gaming-ydeevne på AMD-platformen og forvente en meget pæn forbedring med AMD Ryzen 9000X3D CPU'erne .

Selvfølgelig, for brugere der vægter en balanceret ydeevne højere, tilbyder Ryzen 9000 CPU'erne en masse værdi, især når det kommer til deres højere TDP-support, bedre overclocking-muligheder og meget bedre multi-threading ydeevne. Men for brugere, der prioriterer gaming over alt andet, er det en bedre beslutning at vente, indtil AMD annoncerer Ryzen 9000X3D "3D V-Cache" CPU'erne. Disse chips forventes at blive lanceret i september ifølge de seneste rapporter, så du behøver ikke vente længe for at se den næste X3D-lancering med Zen 5-kerner i aktion .