AMD Ryzen 9000-serien: Rygter om Tekniske Specifikationer og Udgivelse

Selv om vi er et stykke fra udgivelse og ikke har mange officielle specifikationer, så begynder der at tegne sig et billede af den kommende Ryzen 9000 serie.

26 jan. 2024 kl. 08:27 Af Maria DEL:

AMD Ryzen 9000-serien, også omtalt som "Granite Ridge", har været et varmt samtaleemne og analyseobjekt blandt tech fans. Ryzen 9000 serien, som er en videreudvikling af den tidligere betegnede Ryzen 8000-serie, er bygget på den avancerede Zen 5-arkitektur. De første indblik i Ryzen 9000-serien blev afsløret i midten af 2023. Analytikeren og tech YouTuber High Yield har givet en dybdegående gennemgang af Ryzen 9000-serien, hvilket har forbedret forståelsen af dens specifikationer og indsnævret dens forventede udgivelsesperiode til mellem april og juni 2024. Dette placerer Ryzen 9000 i en konkurrencedygtig position i forhold til Intels kommende Core Ultra 200-serie, og udfordrer den tidligere spekulerede udgivelsestidslinje.

Nøglespecifikationerne for Ryzen 9000-serien inkluderer:

Arkitektur: Bruger Zen 5 CCD'er, kendt som "Eldora", med processor-kerner mærket som "Nirvana."

Bruger Zen 5 CCD'er, kendt som "Eldora", med processor-kerner mærket som "Nirvana." Kernetal: Tilbyder en rækkevidde fra 6 til 16 Zen 5-kerner.

Tilbyder en rækkevidde fra 6 til 16 Zen 5-kerner. Integreret GPU: Udstyret med enten RDNA 2 eller en endnu ikke bekræftet RDNA 3.5-variant.

Udstyret med enten RDNA 2 eller en endnu ikke bekræftet RDNA 3.5-variant. Energieffektivitet: Den termiske designeffekt (TDP) varierer fra 65 til 170 watt, hvilket sikrer en balance mellem ydelse og energiforbrug.

Den termiske designeffekt (TDP) varierer fra 65 til 170 watt, hvilket sikrer en balance mellem ydelse og energiforbrug. Ydelse: Clockfrekvenserne forventes at være på niveau med Ryzen 7000-serien, med betydelige forbedringer i instruktioner pr. cyklus (IPC) på over 10%.

Clockfrekvenserne forventes at være på niveau med Ryzen 7000-serien, med betydelige forbedringer i instruktioner pr. cyklus (IPC) på over 10%. Cache-hukommelse: Indeholder op til 64 MiB L3-cache og 16 MiB L2-cache. Fremstillingsproces: CPU'erne fremstilles ved hjælp af TSMC's 4 nanometer ("N4") procesteknologi.

Indeholder op til 64 MiB L3-cache og 16 MiB L2-cache. Fremstillingsproces: CPU'erne fremstilles ved hjælp af TSMC's 4 nanometer ("N4") procesteknologi. Hukommelseskompatibilitet: Understøtter DDR5-hukommelse med hastigheder op til 6.400 MT/s, i overensstemmelse med JEDEC-standarder.

Det er værd at bemærke, at Ryzen 9000-serien vil fortsætte brugen af et "on-package chiplet design", ligesom sine forgængere, hvilket muliggør en skalerbar kerneantal, samtidig med at ydelsesmålinger såsom IPC forbedres. Serien forventes også at understøtte DDR5-6400 RAM, i tråd med specifikationerne for den interne hukommelsescontroller.

AMD's køreplan kan inkludere introduktionen af Ryzen 9000X3D-varianten, der har Zen 5-arkitektur med en tilføjet 3D V-cache, som sigter mod forbedret spilydelse. Selvom bekræftelsen er ventende, kunne dette træk styrke AMD's position over for Intel. Potentielle fremtidige udviklinger inden for Zen 5-arkitekturens livscyklus inkluderer en overgang til mere avancerede fremstillingsprocesser som N3, N3E eller N3P, der begynder med N4-processen.

Både TSMC og Samsung overvejes til produktionen af fremtidige Ryzen CPU'er. Med hensyn til den integrerede grafiske processor (iGPU), antydes det, at Ryzen 9000 desktop-processorerne kan fortsætte med RDNA 2-arkitekturen uden at overgå til RDNA 3.5. Denne beslutning vil sandsynligvis ikke have en betydelig indvirkning på desktop-processorernes ydelse og vil opretholde leveringen af 28 PCIe 5. generationsspore. Flere detaljer forventes, efterhånden som serien nærmer sig sit lanceringsvindue.