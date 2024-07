AMD Ryzen 9000X3D CPU'er understøtter Overclocking

Rygtet siger, at AMD endelig vil tillade overclocking med den kommende Ryzen 9000X3D CPU-serie. En stor ændring for lineup og en løfte chip-producenten måske endelig opfylder.

4 jul. 2024 kl. 11:37 Af Maria DEL:

Rygtet går om, at AMD endelig vil tillade overclocking med den kommende Ryzen 9000X3D serie af CPU'er. Dette er både en stor ændring for linjen og en opfyldelse af chipfabrikantens løfte.

Som en lille indsigt: da AMD lancerede sin første 3D V-Cache CPU sammen med den ikke-X3D Ryzen 5000 Series tilbage i 2020, var de kraftfulde. Indtil nu er en af AMD's bedst ydende X3D CPU'er uden tvivl Ryzen 7 7800X3D. Den eneste ulempe med disse processorer er dog, at du ikke kan overclocke dem. Og med det mener vi, at du ikke kan hæve deres clockhastigheder traditionelt eller manuelt.

Med Ryzen 9000X3D serien siger rapporter, at AMD planlægger at tillade "fuld overclocking", hvilket betyder, at du bør kunne give den et boost med adgang til CPU-spændinger og clock hastigheder, noget der ikke var muligt med Zen3 og Zen4 serierne. Det er dog også blevet nævnt, at AMD vil introducere nogle foranstaltninger, såsom at sætte en grænse for, hvor meget du kan overclocke de nye Zen5-drevne CPU'er.

Forståeligt nok, da 3D V-Cache er følsom over for spændingsændringer. De samme rapporter antyder også, at Ryzen 9000X3D og Zen5 CPU-serierne vil understøtte forbedret overclocking for DDR5 kits. I øjeblikket sigter AMD efter DDR5-6000 som det optimale, det samme gælder for Zen4, men de sigter mod frekvenser på henholdsvis 9.000 MT/s og 10.000 MT/s.

Som altid er dette stadig kun et rygte, og indtil AMD officielt bekræfter det. AMD rapporteres at afholde et arrangement denne måned så indtil da er det bedst at tage denne nyhed med den sædvanlige skefuld salt.