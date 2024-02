AMD springer muligvis RDNA 4 i kommende CPU'er

AMD's Zen 6 "Medusa" CPU'er rygtes at springe RDNA 4 over til fordel for integreret RDNA 5 GPU. Hurtigere båndbredde, mindre procesnode som 2nm eller 3nm og forventet lancering i 2025 eller 2026.

23 feb. 2024 kl. 08:34 Af Maria DEL:

Ifølge en teknologiinsider, kan AMD muligvis springe helt over brugen af RDNA 4 GPU-arkitekturen for firmaets rygtede Zen 6 CPU'er. RDNA 5-serien forventes i Zen 6 APU til næste generations Xbox-konsol i 2028, hvilket tilbyder en balance af CPU-kerner med GPU. AMD kunne springe over RDNA 4 til deres kommende Zen 6 "Medusa" klient-CPU'er til fordel for en integreret RDNA 5 GPU.





RDNA 5-arkitekturen blev sidst nævnt i de lækkede FTC-dokumenter fra september 2023, hvilket afslørede, at Microsoft planlægger at bruge en Zen 6 APU fra AMD til deres næste generation Xbox-konsol. I maj 2022 hævdede AMD's virksomheds roadmap, at Zen 5 CPU'erne ville blive frigivet engang i slutningen af 2024.

Nogle rygter antyder, at AMD vil frigive deres Zen 5 Granite Ridge-processorer allerede i april, mens andre hævder, at masseproduktionen i stedet vil eskalere i Q3 2024. Granite Ridge rygtes at være Ryzen 9000-serien af desktop-CPU'er til spil og produktivitet, men AMD har endnu ikke afsløret nogen officielle detaljer. Som rapporteret af Videocardz.com, hævder Twitter-brugeren og tech-insideren Everest, at Zen 6 Medusa klient-CPU-arkitekturen vil bruge en RDNA 5 iGPU i stedet for RDNA 4, idet det bemærkes, at firmaet vil springe over arkitekturen.

Det rygtes, at AMD vil bruge 2.5D interconnects i stedet for et multi-die design fundet i Ryzen 8000G-seriens APUs. Dette ville øge båndbreddehastigheden mellem chiplets betydeligt, med en af chipletsene med en ny RDNA 5 tile og GDDR7 hukommelse. Den nye Zen 6 klientarkitektur fra AMD rygtes også at bruge en mindre procesnode, såsom 2nm eller 3nm. Spekulationer peger i øjeblikket mod en udgivelse i 2025 eller 2026 for Zen6.

Skiftet til RDNA 5 var forventet af nogle entusiaster i PC-spilfællesskabet, men andre er skuffede over, at RDNA 4 potentielt er en mellemløsning, indtil RDNA 5 kommer. Nogle betragter kun RDNA 4 som en mindre opgradering til den eksisterende RDNA 3 GPU, som er til stede på AMD grafikkort som Radeon RX 7800 XT. Zen 6 kunne i det mindste være en attraktiv CPU-generation for PC-spillere på grund af den forbedrede båndbredde. RDNA 5-serien af diskrete AMD Radeon GPU'er kunne parre sig ganske godt sammen med en Zen 6 CPU i fremtiden.





