AMD står for de 10 mest solgte CPU'er hos Amazon

AMD har formået at tage alle 10 af de 10 bedste slots over bedst sælgende CPU og langt om længe fortrænge Intel 9900K og 9600K processorer fra listen. Fremtiden ser derfor yderst godt ud for AMD ind til Intel får stablet noget konkurrence på benene.





AMD har gjort et flot stykke arbejde for at skabe det, der uden tvivl er den største vending, som nogen har set i teknologisektoren i nyere tid. Fra en aktie, der normalt handles til $ 2 til at konstant at holde fast omkring $ 48, har AMD vist os, hvad beslutsomhed, dedikation og dygtige ansatte kan skabe sammen. At AMD er fået fra at lave konkurrencepræget CPU-arkitektur til at dominere Amazon-listen over CPU-bestsellers, er et vidnesbyrd om det faktum.

Nedenstående er listen over Amazons Bestsellers-side lige nu:

Top 10 processorer på Amazon på nuværende tidspunkt inkluderer:

AMD RYzen 5 2600

AMD Ryzen 7 2700X

AMD Ryzen 9 3950X

AMD Ryzen 5 1600

AMD Ryzen 7 2700

AMD Ryzen 9 3900X

AMD Ryzen 5 2600X

AMD Ryzen 5 3600

AMD Ryzen 5 3600X

AMD Ryzen 7 3700X

Interessant nok er den bedst sælgende AMD-processor konsekvent anden generation Ryzen 2700X, der tilbyder en solid performance per-core pris på blot $ 23 USD. Intels bedst sælgende processor 9900K repræsenterer på den anden side markant højere $ 58 USD pr. core count. Det er også værd at bemærke, at selvom 9900K er overlegen med hensyn til præstation i spil, er performance forskellen ikke i nærheden af at ødelægge billedet for AMD. De AMD-processorer, der er anført herover, leveres med deres egne køle-løsninger, mens Intels anpart er uden en køler i pakken.

Mens Intel stadig teknisk set et større selskab med hensyn til indtægter, sætter dette scenarie utvivlsomt denne positionering og aktuelle tendenser i fare. Det hjælper heller ikke, at de stadig ikke kan imødekomme markedets efterspørgsel efter deres eksisterende 14nm produkter. 2020 vil helt klart være en stor mulighed for AMD for at æde andele, og et af de mest udfordrende år for Intel at navigere i.





