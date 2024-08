AMD vokser på CPU-markedet

AMD styrker fortsat sin position på CPU-markedet med bemærkelsesværdige gevinster i både enheds- og indtægtsandel ifølge en ny rapport fra Bernstein.

14 aug. 2024 kl. 09:22 Af Maria DEL:

Rapporten fremhæver AMD's vedvarende momentum inden for notebook CPU-segmentet, hvor virksomheden erobrede en ekstra enhedsandel i Q2 2024, hvilket bringer dens samlede til ca. 20,3%. Dette spring i markedsandel blev ledsaget af en tilsvarende stigning i omsætningsandelen, der steg med næsten tre point og nåede 17,7%.

Bernsteins analyse viser, at AMD's gevinster ikke er begrænset til notebook. Virksomheden gjorde også fremskridt på desktop CPU-markedet, hvor den så en lille stigning i omsætningsandelen. Mens Intel stadig opretholder en dominerende position på desktop-segmentet, understreger AMD's evne til gradvist at erode sin rival's markedsandel de konkurrencemæssige pres, som Intel står over for.

Ifølge Bernstein er AMD's markedsandelsgevinster delvist drevet af virksomhedens nylige pristilpasninger. AMD's gennemsnitlige salgspriser for notebooks steg med 13% kvartal-for-kvartal, hvilket indsnævrede kløften til Intels premiumpriser. På trods af denne prisstigning ligger AMD's salgspriser stadig ca. 26% under deres COVID-19 peak-niveauer. I modsætning hertil faldt Intels notebook salgspriser med 2% i samme periode, selvom de stadig har en præmie over AMD's produkter.

På server CPU-markedet vandt AMD 0,5 procentpoint af enhedsandelen og øgede sin omsætningsandel med 1 point i Q2 2024. Salgspriser i dette sektor steg med 3% sekventielt, sammenlignet med den 1% stigning for Intel.

"Intels lancering af Sierra Forest og Granite Rapids, og AMD's Turin-lancering, vil blive fulgt nøje i denne sammenhæng, da Intel håber at vende markedsandeltendensen, og AMD forsøger at opretholde den," skrev analytikere hos Bernstein. "Og AMD-investorer fortsætter naturligvis med at se mod AI, selvom vi ikke tror, at udsigterne, selvom de for nylig blev hævet, har været over forventningerne, men vi må se, om de måske kan drage fordel af deres større konkurrenters nylige forsinkelser," tilføjede de.