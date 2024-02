AMD Zen 5 CPU'er: TSMC's 3nm Proces

Rapport fra UDN antyder, at AMD's Zen 5 CPU'er starter produktion hos TSMC i Q2, med masseproduktion i Q3 2024. AMD & TSMC forbereder produktionsfaciliteter til Zen 5 CPU'er baseret på 4nm & 3nm.

20 feb. 2024 kl. 11:31 Af Maria DEL:

En rapport fra det kinesiske teknologimedie, UDN, foreslår, at AMD's Zen 5 CPU'er vil begynde at blive produceret i TSMC's fabrikker i andet kvartal, efterfulgt af masseproduktion i tredje kvartal 2024. AMD og TSMC forbereder produktionsfaciliteter til næste generations Zen 5 CPU'er baseret på 4nm og 3nm noder, masseproduktion forventes i tredje kvartal 2024

Zen 5 CPU-arkitekturen kommer til at spille en stor rolle for AMD i 2024, da den vil være drivkraften bag flere CPU-familier, herunder Granite Ridge "Ryzen Desktop", Strix Point "Ryzen Mobile" og Turin "EPYC Server". Mediet peger også specifikt på AMD Zen 5 "Nirvana" CPU-kernen, som er det standard Zen 5 arkitekturdesign, mens "Prometheus" Zen 5C-kernerne vil sigte mod den tætte beregningssegment i klient- og serverchips. Interessant nok er Zen 5 "Nirvana" CCD nævnt til at blive produceret på TSMC's 3nm procesnode, selvom vi ved fra tidligere rapporter, at Zen 5 vil bruge 4nm-noden, mens Zen 5C vil blive lavet ved hjælp af 3nm-processen.

Det er muligt, at UDN har forvekslet Zen 5C "Prometheus" -kernen med Zen 5 "Nirvana". Det var kun sidste måned, at det blev rygtet, at AMD's Zen 5 "Granite Ridge" CPU'er allerede var gået ind i masseproduktionsfasen, selvom virksomheden ikke har afsløret noget om sine planer for næste generations desktop CPU'er på større begivenheder som CES 2024. Den eneste kommende begivenhed, vi kan tænke på til en afsløring, ville være Computex 2024, som vil blive afholdt i juni, så der er stadig fire måneder endnu.

Nu kan vi ikke bekræfte legitimiteten af UDN's rapport, men de har en stærk baggrund baseret på deres tidligere industrihistorier og rapporter fra deres egne insidere / industrianalytikere. Uanset er AMD's Zen 5 CPU'er noget, som alle i tech-samfundet skal være begejstrede for, da de indvarsler det næste kapitel af Ryzen og EPYC CPU'er med stærkere ydeevne, effektivitet og helt nye funktioner. Forvent mere information i de kommende måneder frem mod Computex 2024.