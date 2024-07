AMD Zen 6 "Medusa" CPU rygter

1 jul. 2024 kl. 10:50 Af Maria DEL:

AMD er ved at lancere sin næste generation Zen 5 CPU-arkitektur i Ryzen AI 300-seriens "Strix Point" APU'er og Ryzen 9000-seriens "Granite Ridge" desktop CPU'er. Næste trin på stigen er dog naturligvis allerede under udvikling og nu er der spændende nye detaljer om fremtidens Zen 6 "Medusa" CPU'er.

Ifølge en ny video fra lækkeren Moore's Law is Dead hører vi nye rygter om Zen 6 "Medusa" CPU'er, og det ser ud til, at de muligvis vil blive sendt til produktion inden udgangen af 2025, hvis alt går efter planen, ellers kan det skride til 2026. En kilde nævner også, at AMD's næste generations Zen 6 "Medusa" produkter kunne bruge samme pakketeknologi som AMD's næste generations Instinct MI450 AI accelerator.





En anden kilde fortæller Moore's Law is Dead, at "Medusa" er et Zen 6 produkt, der vil blive lanceret på desktop AM5, og det kan også være en familie, der lanceres til laptops.

Kilde 1: "Jeg (AMD) har lige hørt, at "Medusa" vil blive sendt til produktion i Q2 af 2025, og produktionen skulle følge før udgangen af året, hvis alt går godt (det kan skride til 2026). Jeg blev også fortalt, at dette er et Zen 6 produkt, der bruger noget af samme pakketeknologi som MI450".

Kilde 2: "Så vidt jeg (arbejder med AMD) ved, er "Medusa" et Zen 6 produkt, der vil blive lanceret på desktop AM5. Jeg tror også, at det kan være en familie, der lanceres til laptops. Og fra hvad jeg hører, bruger både Strix og Medusa Halo nu N3E IODs og kan passe til AM5".

Kilde 3: "Jeg (AMD partner) har hørt om "Medusa". Faktisk lyder det som om der er "Medusa Ridge", "Medusa Halo", og "Medusa Point". Ikke 100% sikker, men de ville alle være "client".