AMDs Data Center omsætning stiger med 115%

AMD slår forventningerne til deres omsætning med en betydelig margen og det er drevet af deres Data Center produkter med en omsætning på 5,8 milliarder dollars.

31 jul. 2024 kl. 08:00 Af Kenneth Johansen

Chipdesigner AMD slog analytikernes forventninger til indtægter og EPS for sit andet kvartal og sendte aktierne i vejret i eftermarkedshandlen. AMD rapporterede en omsætning på 5,8 milliarder dollars og en indtjening pr. aktie på 0,69 dollars, hvilket var højere end de 5,72 milliarder dollars og 0,68 dollars, som analytikerne havde forudset for kvartalet. Kernen i denne præstation var AMD's AI-division, hvor AI-salget hjalp med at øge omsætningen i Data Center-divisionen med 115% årligt og driftsindtægterne i Data Center med 405%. Resultaterne hjalp med at afbøde de årlige fald i AMD's gaming- og indlejrede forretningsdivisioner, og aktierne steg med mere end 3% i eftermarkedet, da resultaterne blev offentliggjort.

AMD øger omsætningen med 9% årligt, da AI hjælper med at vende sidste års driftsunderskud til overskud AMD's regnskaber for andet kvartal var et gennembrud på alle fronter, da de udover at overgå analytikernes forventninger til omsætning og EPS også slog vejledende estimater. Forud for dagens resultater havde Wall Street forventet, at firmaet ville guide en omsætning på 6,61 milliarder dollars for det nuværende kvartal. AMD overgik dette med 90 millioner dollars og guidede 6,7 milliarder dollars for en årlig vækst på 16%.

Ud af AMD's fire forretningsdivisioner var to førende. Disse er Client-divisionen, som står for CPU-salg til forbrugere, og Data Center-forretningen, der måler AMD's salg til virksomheders databehandling. Ligesom sin større rival NVIDIA er AMD nu primært et data center-firma, takket være stigningen i virksomhedsdatabehandling over de seneste par år. Dette var tydeligt gennem dets Client- og Data Center-omsætning, som kom ind på henholdsvis 1,5 milliarder dollars og 2,8 milliarder dollars i andet kvartal.

AMD delte, at Client-figurerne skyldtes salg af deres Ryzen-processorer, da de 1,5 milliarder dollars markerede en årlig vækst på 49%. For dette segment kom AMD også sig over det historiske overflod af personlige computere efter coronavirus, da de vendte sidste års driftsunderskud på 69 millioner dollars til et driftsoverskud på 89 millioner dollars.

AMD's aktier sprang med 4% i eftermarkedshandlen efter regnskabet og vendte en svag dag for halvledere.

Hvad angår Data Center, gav det investorerne tiltrængt vækst for AI-chips. AMD sælger sin Instinct-serie af AI-acceleratorer til AI-arbejdsbelastninger, og dens årlige omsætningsvækst i Data Center på 115% i Q2 blev "primært drevet" af en "stejl stigning" i Instinct-forsendelser samt salg af EPYC CPU'er, ifølge firmaet. Data Center-omsætningen lå på 2,8 milliarder dollars, og det øgede også driftsmargenen til hele 26% for kvartalet, hvilket var 15 procentpoint højere end sidste års tal.

AMD's to andre forretningsdivisioner, nemlig Gaming og Embedded, var sløje. Gaming-omsætningen faldt med 1 milliard dollars (eller 59%) årligt og lå på 648 millioner dollars for kvartalet. Firmaet delte, at dette fald skyldtes lavere forsendelser af den specialtilpassede silikone, der generelt bruges i spillekonsoller. Det blev dog ikke nævnt, om nogen stigning i salget af Radeon GPU'er hjalp med at afbøde manglen fra de specialtilpassede chips.

For Embedded fortsatte en forsyningskædeoversvømmelse, og "kunder fortsatte med at normalisere deres lagerbeholdning", hvilket førte til en årlig omsætningsnedgang på 41%. Mens investorerne fortsatte med at fordøje et solidt sæt økonomiske resultater, hjalp AI-sejren med at skubbe AMD's aktiekurs ~6% højere i eftermarkedshandlen, efter at dagen havde set store halvledere fortsætte med at bløde i en nervøs regnskabssæson.