Ampere og Qualcomm samarbejder om AI-chip

En ny AI-chip løsning fra Ampere Computing og Qualcomm er designet til at reducere strømregninger og øge energieffektiviteten i datacentre.

17 may. 2024 kl. 06:05 Af Maria DEL:

Ampere Computing meddelte torsdag, at de samarbejder med Qualcomm om en ny løsning, der har til formål at reducere strømregningerne for drift af AI chips. Ampere, der blev grundlagt af Renee James, en tidligere præsident for Intel, bruger teknologi fra Arm Holdings til at fremstille central processeringschips, der bruges af Oracle, Googles Alphabet og andre virksomheder.

Startuppen har fokuseret på at lave chips, der er mere energieffektive end industrien ledere Intel og Advanced Micro Devices. Qualcomm, der dominerer markedet for mobiltelefonchips, har arbejdet på at bryde ind på markedet for AI-chips i datacentre siden 2019 med et energieffektivt tilbud af deres eget. Ampere og Qualcomm meddelte torsdag, at de har integreret deres chips i en enkelt datacenter-server.

"Betragt dette som ... det første af de ting, vi arbejder på," sagde Jeff Wittich, Ampere's Chief Product Officer. "Selvfølgelig kan vi gøre ting, der er meget større end bygningsniveau-løsninger, når vi går ud i fremtiden, givet at vi begge tackler en lignende type problem." Det fælles Ampere-Qualcomm tilbud vil ikke direkte konkurrere mod AI-chipleder Nvidia, hvis chips bruges til at træne AI-systemer med enorme mængder data.

Ampere-Qualcomm-serverne er i stedet beregnet til effektivt at køre disse modeller efter de er trænet. Både Ampere og Qualcomm konkurrerer også indirekte med Nvidia, fordi AI-chips ofte sælges i systemer, der parer mere end en type chip. De to, der arbejder sammen, kan blokere potentielle rivaler fra at få indpas hos kunderne, sagde Jim McGregor, grundlægger af Tirias Research.