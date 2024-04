Apple's A18 Pro CPU: Ydelse og Effektivitet

Den nye A18 Pro forventes at blive efterfølgeren til A17 Pro og drive de kommende iPhone 16 Pro og Pro Max, der lanceres senere i år. Med en 6-kerne CPU kan ydeevnen være imponerende!

3 apr. 2024 kl. 13:03 Af Maria DEL:

A18 Pro forventes at tjene som efterfølgeren til A17 Pro og forventes eksklusivt at drive de kommende iPhone 16 Pro og iPhone 16 Pro Max, der siges at blive lanceret senere i år. Selvom det er blevet rapporteret, at SoC'en vil have en 6-core GPU, hvilket måske ikke betyder grafiske ydeevneforbedringer, kom reporterne aldrig ind på CPU-clusteret, da den information ikke var tilgængelig dengang.

Dog hævder en kilde med insiderviden, at kernekonfigurationen vil forblive uændret i forhold til Apples tidligere A-serie-chipsæt, hvilket potentielt betyder, at vi måske ikke vil se en væsentlig forskel mellem de to silicium-generationer. Ligesom A17 Pro rygtes både A18 og A18 Pro at have en 6-core CPU ifølge @negativeonehero, der hævder, at begge SoCs forventes at have to ydeevne- og fire effektivitets-kerner.

Den seneste information er sandsynligvis en reaktion på YouTuber Vadim Yuryev's forudsigelse om kernetallet på de to chipsæt, der hævder, at A18 Pro vil have en '2 + 6' konfiguration. Insidervidnet svarede ved at sige, at han ikke har hørt om nogen omtale af, at A18 Pro vil have en 8-core CPU, hvilket måske er en skuffende drejning, da SoC'en kan miste muligheden for multi-threaded ydeevnegevinster.

Uanset, selv med den 6-core konfiguration, var vi imponerede over A18 Pro's Geekbench 6 single-core og multi-core ydeevneforbedringer, da de lækkede tal viste, at siliciumet er op til 28 procent hurtigere end A17 Pro. Desværre formår det ikke at overhale de påståede tal for Qualcomm's kommende Snapdragon 8 Gen 4, der siges at have en 46 procent multi-core føring mod Snapdragon 8 Gen 3.

Der kan dog være en sølvkant i dette, da Apple måske bevidst forsøger at mindske ydeevnegevinsterne til fordel for bedre effektivitet, hvilket kan give øget batterilevetid. Det er ikke det eneste positive, der potentielt kommer til A18 og A18 Pro, da Apple kan bruge større dies, hvilket resulterer i øget cache og en muligvis større Neural Engine, sammen med andre opgraderinger.

Selvfølgelig er det vigtigt at bemærke, at da alle disse oplysninger er ubekræftede, skal vi behandle dem med en korn salt, og vi vil vende tilbage med fremtidige opdateringer om emnet.