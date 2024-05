Apple ønsker egne AI chips

Apple booster sine chip-ambitioner. De arbejder på egne chips til AI-applikationer, ifølge Wall Street Journal. Projektkoden er ACDC, kort for Apple Chips i Data Center.

8 may. 2024 kl. 13:16 Af Maria DEL:

Apple er ved at tage sin chip-ambition til nye højder. Apple har i en del år designet chips til sit eget hardware - til Macs, iPhones, iPads og mere. Men at køre AI-modeller kræver high-grade chips, som NVIDIA's grafikprocessorer, der er blevet branchestandard.

For at holde trit og drive sin egen AI-ambition fremad, arbejder Apple på sine egne chips, ifølge en rapport i Wall Street Journal, der er designet til at understøtte AI-applikationer fra servere i store datacentre. Internt er projektet kode-navngivet ACDC, kort for Apple Chips in Data Center, men det har ingen fast tidslinje for færdiggørelse.

Apples chips er angiveligt beregnet til at køre AI-applikationer, snarere end at træne dem, hvilket giver mening med Apple's forbrugerfokus. Apple har overladt den første del af AI-løbet til start-ups som OpenAI og Anthropic samt til etablerede virksomheder som Microsoft og Meta, men synspunktet fra Apple er klart bedre-sent-end-aldrig.

Med denne satsning viser Apple, at de er alvorlige med at udvikle deres AI-tilstedeværelse. Selvom de er sent ude, har Apple ressourcerne og knowhow til at lave betydelige fremskridt inden for AI.