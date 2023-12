Apple ser frem mod 2nm Chips i 2025

Apple er kommet godt fra start i deres udvikling af deres egne chips mens har allerede blikket rettet mod det næste store skridt. A17 Pro og M3, Apples seneste 3-nanometer chips, har knap været tilgængelige i tre måneder, men virksomheden søger allerede mod nye horisonter.

15 dec. 2023 kl. 08:03 Af Patfigs DEL:

Ifølge rapporter fra Financial Times er Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), Apples chipproducent, aktivt i gang med at udvikle en 2nm chipproces. Denne proces er blevet præsenteret for Apple og andre kunder, og TSMC forventer, at masseproduktion kan være klar i 2025.

2nm chipprocessen hyldes af TSMC som en banebrydende udvikling inden for både densitet og energieffektivitet. Som teknologien udvikler sig, bliver overgangen til en mindre nanometerproces afgørende. Skiftet til en mindre proces tillader øget transistor-tæthed, hvilket muliggør flere chipkerner, udvidet cache og andre ydeevneforbedrende funktioner.

For at sætte dette i perspektiv, så førte Apples skift fra 5nm-processen på M1 Mac-chippen og A14 Bionic iPhone-chippen til 3nm-processen på M3 og A17 til en markant forbedring. Dette gjorde det muligt at passe flere transistorer ind på silicium, hvilket resulterede i forbedret ydeevne, flere kerner og forbedret strømeffektivitet.

På sigt, hvis TSMC og Apple når målet for 2025, åbner det for spændende muligheder. iPhone 17 Pro kunne potentielt indeholde en A19 Pro-chip skabt med den banebrydende 2nm-proces. Med Apples historiske mønster bliver nye chipdesigns typisk afsløret i iPhones først, hvilket antyder, at 2nm M-series Mac-chips måske følger trop sent i 2025 eller tidligt i 2026.

Den konstante teknologiske innovation stopper dog ikke der. TSMC undersøger allerede en 1.4nm-proces, som afsløret af analytiker Dylan Patel. Mens der ikke er fastsat nogen tidsplan for masseproduktion af 1.4nm-processen, er det sandsynligvis mange år væk. Interessant nok har TSMC vedtaget navnet "A14" for 1.4nm-processen, hvilket tilføjer en kompleksitetsgrad, når man overvejer Apples chipnomenklatur. "A" her står for angstrom, en måleenhed svarende til 0.1 nanometer. Dette skift fra den konventionelle "N"-serie (N5, N3, N2) stemmer overens med TSMCs fokus på præcision.

I det hurtigt udviklende landskab er det vigtigt at bemærke, at tidlige betegnelser kan ændre sig, før den officielle frigivelse.