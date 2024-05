Apple hævder deres AI vil slå PC'er

Apple har lanceret deres M4 chip i den nye iPad Pro og hævner at den AI chippen kan drive vil slå PC markedet i AI ydelse. Qualcomm's Snapdragon X Elite PC-processor udfordrer dog Apple's M4 chip.

8 may. 2024 kl. 06:00 Af Maria DEL:

Qualcomms Snapdragon X Elite PC-processor er ved at gøre sig klar til scenen. Apple afslørede for nylig deres seneste Arm-chip, Apple M4, og hævder, at den vil tilbyde mere AI-ydelse end nogen anden AI PC på markedet i dag. Og det er faktisk sandt - i hvert fald for en måneds tid eller deromkring. På mærkværdig vis blev den nye M4-chip lanceret inde i Apple iPad Pro, der vil koste et sted mellem 999 og imponerende 1.499 dollars.

Det formodes, at den snart vil komme i en endnu dyrere Mac. Den nye Apple M4, der inkluderer fire performance-kerner, seks effektivitetskerner og en 10-core GPU. Derudover er der en ny Neural Engine, Apple NPU, som ifølge ledere leverer 38 billioner operationer pr. sekund fra 16 kerner. Perfekt timing til AI tiderne hvor alt der knyttet meget hype op på netop AI.

Chipproducenter har febrilsk målt deres AI-ydeevne i forhold til hinanden. Tim Millet, Apple's vicepræsident for platformarkitektur, hævdede tirsdag, at M4 er "kraftigere end enhver neural processing unit i nogen PC i dag." Og det er faktisk sandt. Lige nu. Desværre for Apple er Qualcomm er allerede klar med at hævde, at deres Snapdragon X Elite's NPU leverer 45 billioner operationer pr. sekund. Og selvom PC'er med Snapdragon X Elite endnu ikke er blevet sendt, forventes de at blive annonceret om bare to uger, under et lanceringsevent den 20. maj.

Der forventes det, at Microsoft vil vise Microsoft Surface Pro 10 og Surface Laptop 6 med Snapdragon X Elite chips. Asus har derimod næsten bekræftet, at deres egen "AI PC," sandsynligvis med en Snapdragon X Elite chip indeni, vil blive annonceret på samme dag. Microsofts nye Surfaces forventes ikke at blive sendt før senere i juni, og det er ukendt, hvornår de nye Asus PC'er vil være tilgængelige i butikkerne.

Så Apples føring, hvis de har en, vil ikke vare længe. Selvfølgelig har både AMD og Intel næste generations hardware på vej, med Intel, der lover op til tre gange AI-ydelsen i deres Lunar Lake-chip, der lanceres inden årets udgang. Millet hævdede også, at M4-chippet på 3 nm leverer "den samme ydelse, men til en fjerdedel af strømforbruget" som en førende chip i en tynd og let bærbar computer. Det er dog en ret vag angivelse når der ikke er reelle tal på bordet eller tale om en direkte sammenligning.