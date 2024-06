ByteDance og Broadcom udvikler AI Chip

ByteDance og Broadcom drøfter mulig samarbejde om AI-processor. Ingen aftale er endnu indgået, men vil styrke TikTok-ejerens teknologiudvikling.

24 jun. 2024 kl. 10:19 Af Maria DEL:

ByteDance Ltd. og Broadcom Inc. har diskuteret et potentiel samarbejde om en AI-processor for at styrke TikTok selskabes udvikling af den teknologi. Ifølge en person, der er fortrolig med diskussionerne, har US-chipdesigneren og Beijing-baserede ByteDance talt om en 5-nanometer specialbygget chip.

Der er endnu ikke indgået nogen aftale mellem de to virksomheder, og Broadcom leverer allerede en ældre-generation 7nm AI-processor til brug i ByteDance's datacentre. Den foreslåede chip ville overholde US-handelsrestriktioner mod Kina, ifølge Reuters. ByteDance og Broadcom's eksisterende forretningsforhold drejer sig primært om server- og netværksudstyr, og Broadcom har nævnt ByteDance som en kunde i sine pressemeddelelser.

Hvis de to parter når en aftale, vil den tilpassede chip blive lavet af Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., ifølge Reuters. Samarbejdet mellem TikTok's ejer og to globale halvlederfirmaer er usædvanligt, da Washington aktivt forsøger at indskrænke kinesiske chipproduktionsambitioner gennem en række brede produktions- og eksportrestriktioner.

Arrangementet sigter mod at sikre en stabil forsyning af chips til ByteDance, der driver verdens største korte video-platform samt de kinesiske tjenester Douyin og Toutiao. ByteDance vil forsøge at følge med i sine amerikanske konkurrenter, der alle udvikler eller allerede bruger deres egne specialdesignede chips til AI-opgaver.

TikTok's ejer vil forsøge at følge med disse amerikanske rivaler, efter at have gjort AI til en prioritet i år. Repræsentanter for ByteDance, Broadcom og TSMC har ikke svaret på anmodninger om kommentar. (Artiklen er opdateret med information fra en person, der er fortrolig med sagen.)