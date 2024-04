Google annoncerer ny Axion AI CPU

Google lancerer Axiom, en arm-baseret CPU til AI-markedet med 50% bedre ydelse end nuværende x86 chips. Den nye chip vil snart drive populære Google-tjenester som YouTube Ads.

11 apr. 2024 kl. 11:03 Af Maria DEL:

Med alle de store tech-firmaer, der investerer milliarder i AI-datacentre, forskning og skabelsen af generative AI-modeller og værktøjer, er mange på udkig efter at skabe deres egen hardware som et alternativ til NVIDIAs chips, samtidig med at de konkurrerer med AMD, Intel og nye AI-chip-spillere som Microsoft.

Google indtræder nu i kapløbet med sin egen arm-baserede processor designet til AI-markedet. Ligesom Googles tensorprocessoren (TPU'er), som udviklere kun kan få adgang til via Google Cloud, vil den arm-baserede CPU ved navn Axiom tilsyneladende levere "overlegen ydeevne i forhold til x86 chips."

Ifølge Google tilbyder Axiom 30% bedre ydeevne end "almindelige Arm chips" og 50% bedre ydeevne end "gældende generation x86 chips" produceret af Intel og AMD. Google planlægger at tilbyde den nye Axiom chip til Google Cloud kunder. Den arm-baserede chip vil snart drive populære Google-tjenester som YouTube Ads. Den nye chip vil køre i enheder med 8.960 chips for at slå ydeevnen af den forrige generation.

"Vi gør det nemt for kunder at bringe deres eksisterende arbejdsbyrder til Arm," sagde Mark Lohmeyer, Googles Clouds vicepræsident og general manager for beregning og maskinlæringsinfrastruktur. "Axiom er bygget på åbne standarder, men kunderne, der bruger Arm hvor som helst, kan let vedtage Axiom uden at ændre arkitekturen eller omskrive deres apps."

Med chipsknaphed, energibekymringer og stigende omkostninger ved at levere og servicere AI, er det ikke underligt, at Google søger sin egen hardware-baserede løsning for at tilbyde AI-cloudtjenester. Det er værd at bemærke, at selvom NVIDIA kontrollerede 83% af datacenterchip-markedet for AI i 2023, havde Googles tensorprocessorer (TPU'er) det meste af den resterende markedsandel.