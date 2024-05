Google lancerer Trillium-chip, forbedrer AI-datacenter

Google lancerer Trillium, en AI-datacenterchip, der er næsten fem gange hurtigere end dens tidligere version. Tilgængelig for cloudkunder i slutningen af 2024.

15 may. 2024 kl. 09:45 Af Maria DEL:

Google-moderen Alphabet har netop præsenteret et produkt ved navn Trillium i sin kunstig intelligens datacenter chip-familie, som ifølge virksomheden er næsten fem gange hurtigere end dens tidligere version. "Industriens efterspørgsel på computer til maskinlæring er vokset med en faktor på 1 million i de sidste seks år, stort set stigende 10-doblet hvert år," sagde Alphabet CEO Sundar Pichai under et briefingopkald med journalister. "Jeg tror, at Google blev bygget til dette øjeblik; vi har været pionerer inden for (AI-chips) i mere end et årti."

Alphabets bestræbelser på at bygge specialdesignede chips til AI-datacentre repræsenterer en af de få levedygtige alternativer til Nvidias top-of-the-line processorer, der dominerer markedet. Sammen med softwaren, der er tæt knyttet til Googles tensor processoren enheder (TPU'er), har disse chips gjort det muligt for virksomheden at erobre en betydelig markedsandel.

Nvidia har i øjeblikket omkring 80% af AI-datacenterchip-markedet, mens de resterende 20% primært består af forskellige versioner af Googles TPUs. Google sælger ikke chipsene direkte, men udlejer adgang til dem gennem sin cloud computing platform. Den sjette generation Trillium-chip vil opnå en 4,7 gange bedre beregningsydelse sammenlignet med TPU v5e, ifølge Google.

Trillium-processoren er 67% mere energieffektiv end v5e. Den nye chip vil være tilgængelig for Googles cloud-kunder i "slutningen af 2024," oplyste virksomheden. Googles ingeniører opnåede yderligere ydelsesforbedringer ved at øge mængden af hukommelseskapaciteten og den overordnede båndbredde.

AI-modeller kræver enorme mængder avanceret hukommelse, hvilket har været en flaskehals for yderligere at øge ydeevnen. Virksomheden har designet chipsene til at blive implementeret i enheder af 256 chips, der kan skaleres til hundredvis af enheder.