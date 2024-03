Huawei har fremgang i CPU udvikling

Huawei navigerer USA's sanktioner og justerer sin chipproduktionsstrategi. Med fremskridt i udviklingen af egen CPU-teknologi nærmer Huawei sig konkurrenterne.

5 mar. 2024 kl. 15:29 Af Maria DEL:

Huawei, det velkendte kinesiske teknologifirma, har gjort bemærkelsesværdige fremskridt i at fremme sin chipset-teknologi, især i udviklingen af sine egne CPU produkter. Disse er afgørende for en række computereenheder, og selvom Huaweis fremskridt tyder på, at de endnu ikke har nået konkurrenterne helt i toppen, lukker virksomheden støt hullet til sine konkurrenter.

Nylige evalueringer foretaget af Tom's Hardware har sat fokus på Huaweis CPU-udviklingsindsats. Specifikt er præstationen af Huaweis hjemmelavede Taishan V120 blevet sammenlignet med AMDs Zen 3-kerner, der blev afsløret i 2020. Selvom Huawei ikke har erobret fronten af CPU-teknologi, er præstationen af Taishan V120-kernen en indikation på betydelige fremskridt, hvilket gør den til et levedygtigt valg for en bred vifte af markedet.





Taishan V120-kernen er afgørende for Huaweis Kirin 9000s System-on-Chip (SoC), som kombinerer fire Taishan V120-kerner med to ARM Cortex A510-kerner. Denne konfiguration sigter mod effektivt at håndtere opgaver med varierende krav. Kirin 9000s bruger en anden generations 7-nanometer proces teknologi af SMIC, hvilket understreger Huaweis engagement i at forbedre sin chipproduktionsevne.

Det er vigtigt at bemærke, at den specifikke chip, der blev testet, var forbundet med "Huawei Cloud OpenStack Nova," hvilket har ført til spekulationer om, at den måske er relateret til Kunpeng server CPU-line, muligvis Kunpeng 930.

Denne server CPU, der oprindeligt var planlagt til en mere avanceret 5-nanometer proces af TSMC og en lancering i 2021, stod over for udfordringer på grund af de omfattende amerikanske sanktioner mod Huawei, hvilket førte til en vurdering af produktionsstrategier.

Selvom Huawei står over for udfordringer, indikerer virksomhedens fremskridt inden for CPU-kernudvikling en lovende retning. Virksomhedens evne til at innovere og tilpasse sine strategier tyder på et potentiale for at konkurrere tættere med industriens ledere i fremtiden.