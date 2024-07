Huawei kæmper med dårlige AI-chip yields

Huawei kæmper med at udvide produktionen af Ascend 910B AI-processorer på grund af lave udbytter hos SMIC. Dette påvirker deres AI-udvikling og udstiller Kinas mangel på selvstændighed inden for avanceret chipproduktion.

4 jul. 2024 kl. 11:25 Af Maria DEL:

Huawei står over for betydelige vanskeligheder med at udvide produktionen af deres Ascend 910B AI processorer på grund af utilstrækkelige yields hos Semiconductor Manufacturing International Co. (SMIC), rapporterer det koreanske erhvervsdagblad Chosun.biz. Dette påvirker Huaweis evne til at udvikle deres kunstig intelligens-forretning og understreger Kinas manglende evne til at være selvforsynende inden for avanceret chipproduktion.

Ascend 910B, Huaweis AI-processor af anden generation, blev designet til at erstatte Nvidia's AI processorer (primært A100), som dominerede over 90% af det kinesiske marked. Dog er produktionshastigheden ekstremt lav, da kun 20% af de chips, SMIC producerer, fungerer som tiltænkt. Det skal bemærkes, at næsten alle store processorer, der laves i dag, har defekter, men dette gør dem ikke ubrugelige.

Moderne chips er designet til at tåle en varierende mængde produktionsdefekter - producenter deaktiverer blot kerner eller andre funktioner for at gøre chippen brugbar, på trods af defekten. Huaweis Ascend 910B rapporteres at bliver fremstillet ved hjælp af SMIC's anden generation 7nm-klasse process teknologi. Denne produktionsplatform bliver også brugt til Huaweis HiSilicon Kirin 9000S smartphone processor.

Da dette system-on-chip er betydeligt mindre end Ascend 910B, bør udbyttet være betydeligt højere ved samme defekttæthed. Huaweis Ascend 910 og 910B er ret store multi-chiplet processorer. Die størrelsen på Ascend 910 chipletten (Vetruvian) var 456 mm^2, hvilket gør det til en meget stor processor. Det er sandsynligt, at hoved SoC'en i Ascend 910B er lidt større, hvilket gør den særlig vanskelig at fremstille.

Dog er det usandsynligt, at dens udbytte er så lavt som 20%. Et kvalificeret gæt ville være, at 20% af Ascend 910B chips er i perfekt stand, og mange af de resterende 80% kan opgraderes til at fungere, dog med lavere ydeevne. I modsætning til TSMC og Samsung Foundry, som bruger EUV litografi til at lave chips med avancerede process teknologier, er SMIC tvunget til at stole på multi-patterning og DUV litografi-maskiner. Disse kræver flere trin i produktionsprocessen, hvilket øger omkostningerne og risikoen for defekter og yderligere strammer produktionskapaciteten.

Amerikanske sanktioner forværrer disse problemer ved at begrænse forsyningen af avancerede siliciumfabriksværktøjer og reservedele til avancerede DUV litografiværktøjer, som SMIC allerede har. Som et resultat er vedligeholdelse og reparation af produktionsudstyret blevet problematisk, og SMIC mangler tilstrækkeligt med ingeniører til at håndtere og vedligeholde deres halvledermaskiner.

Derudover er globale udstyrsleverandører, der er bekymrede for amerikanske sanktioner, tilbageholdende med at servicere avancerede maskiner, der sælges i Kina, hvilket fører til hyppigere udstyrsfejl og defekte chips.

I fremtiden har Huawei planer om at producere Ascend 910C, som bruger et endnu mere avanceret produktionsnode, samt introducere AI processorer med en 5 nm-process om næste år. Dog forventes det, at virksomheden vil stå over for lignende udfordringer med at skalere produktionshastigheden op for disse nye processorer. Disse produktionsvanskeligheder har bredere implikationer for store kinesiske tech-firmaer som Tencent og Baidu, der er afhængige af Huawei's AI processorer som alternativer til begrænsede Nvidia chips.

Dog kaster SMIC's angivelige manglende evne til at opnå forventede udbytter med større processorer, der bruger deres anden generation 7nm process teknologi, tvivl over Kinas ønsker om at være selvforsynende inden for halvlederproduktion.