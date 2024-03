Intels AI comeback måske tæt på

Intel kan være et comeback i 2024/25, afhængigt af deres evne til at udnytte AI-markedet. Intel lancerer verdens første systemfundament for AI-æraen.

5 mar. 2024 kl. 15:11 Af Maria DEL:

Det føles som en evighed siden, men det er kun et år eller to siden, at Intel blev udbredt latterliggjort på sociale medier for at miste markedsandel til konkurrenterne. Fremtiden ser dog mere lovende ud for Intel i dag.

Intels Fremtid og AI INTC-aktien kunne meget vel blive "comeback kid" i 2024 og 2025. Det afhænger af Intels evne til at kapitalisere på markedets fascination af kunstig intelligens (AI). Hvis virksomheden kan gribe trenden og udnytte den, har Intel-aktien potentialet til at stige.

Intel Går All-In Med Systems Foundry til AI-applikationer Tydeligvis er Intel ved at sende en besked om, at virksomheden er fuldt engageret i AI-trenden i 2024. Intel har annonceret, at de lancerer verdens "første systems foundry til AI-tidsalderen."

I modsætning til nogle andre AI-hardwareproducenter, der er afhængige af TSMC (Taiwan Semiconductor) til at fremstille deres mikroprocessorer, vil Intel producere sine egne chips i flere fabrikker. Faktisk planlægger Intel at bygge chip-fabrikker i USA, Israel, Tyskland og Irland. Desuden har Intel offentliggjort, at de får en meget berømt kunde.

Dette er en afgørende nyhed for Intel og cementerer deres position inden for AI-industrien. Rapporter i industrien tyder på, at Biden-administrationen er i forhandlinger om at give Intel over $10 milliarder i tilskud for at støtte indenlandsk AI-chip produktion i USA.

Dette sammen med udtalelser fra det amerikanske handelsministerium, der identificerer Intel som en "amerikansk mester-virksomhed", tyder på stærk støtte fra den amerikanske regering. INTC-aktiens muligheder for comeback bliver altså stærkere. Fra at være genstand for jokes på sociale medier, er Intel nu ved at etablere sig som en førende chipproducent igen. Med støtte fra både Microsoft og den amerikanske regering er der potentiale for vækst og udvikling.