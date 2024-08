Intel adresserer endelig ustabilitetsfiasko

Intel forlænger garantien på et bredt udvalg af 13. og 14. gen CPU'er med to år. Nu får kunderne i alt fem år til at gøre garantikrav gældende.

7 aug. 2024 kl. 11:53 Af Maria DEL:

Forrige uge forpligtede Intel sig stille og roligt til at forlænge garantien på deres 13th- og 14th-generation processorer, men de gav ikke detaljer på det tidspunkt. Nu ved vi, hvilke processorer der er dækket.

Intel udvider garantien på en bred vifte af 13th- og 14th-generation processorer med to år, hvilket giver kunderne i alt fem år til at indgive en garantikrav. Set fra et performance synspunkt, er Intels nyeste 13th- og 14th-generation processorer blandt de bedste processorer, man kan købe, men chipsene har været i problemer på det seneste.

En række af ustabilitetsproblemer, og mangel på kommunikation fra Intel, har eroderet tilliden ikke kun i processorerne, men også i Intel som et brand. Garantiforlængelsen er et forsøg fra Intel på at hjælpe med at genoprette denne tillid, da fortællingen om Intels ustabilitetsproblemer kun er blevet intensiveret med tiden.

Som nævnt, nu får du i alt fem års garanti fra købsdatoen for din processor. Intel anvender garantien med tilbagevirkende kraft på allerede købte processorer, såvel som nye processorer. Intel anvender kun den forlængede garanti på modeller, der kører ved 65 watt eller derover - du kan finde den fulde liste i Intels forumindlæg.

De fleste rapporter om ustabilitet, vi har set, vedrører Core i9-modellerne, men Intel dækker modeller helt ned til deres Core i5-område. Intel laver heller ingen regionale undtagelser. Virksomheden siger, at garantien gælder for alle kunder over hele verden.

Ud over garantidetaljerne inkluderer forumindlægget en vigtig bemærkning: "Hvis kunder har oplevet disse ustabilitetssymptomer på deres 13th- og/eller 14th Gen desktop processorer, men var uheldige med tidligere RMA, beder vi dem kontakte Intel Customer Support for yderligere hjælp og afhjælpning." Vi har set flere rapporter om, at Intel har afvist garantikrav for deres 13th- og 14th-Gen processorer, selv efter at ustabilitetsproblemet blev kendt.

Forhåbentlig har der været nogen retningslinjer fra toppen af virksomheden om at acceptere garantikrav på disse processorer mere generøst. Intel frigiver stadig en microcode-opdatering i midten af august, der vil adressere ustabilitetsproblemet. Dette er en forebyggende opdatering, der er rettet mod spændingsanmodningerne, som processoren laver. Det vil ikke rette en processor, der allerede har lidt under ustabilitet eller degraderet som et resultat, men det bør forhindre nyere chips i at degradere.

Hvis du allerede har oplevet ustabilitetsproblemer, siger Intel, at du skal kontakte deres kundeserviceteam, hvis du har købt en boxed processor. Hvis du har købt et forudbygget system, henviser Intel brugere til systemproducenten.