Intel aflyser deres Innovation Event

Intel aflyser deres innovationsbegivenhed for i år. "Svære beslutninger" skal træffes for at få virksomheden tilbage på sporet. Nye produkter som Arrow Lake CPU'er kan blive yderligere forsinket.

12 aug. 2024 kl. 10:21 Af Maria DEL:

Intel afholder normalt sit årlige innovationsarrangement en gang om året. Chipgiganten præsenterer sine nye teknologier der. Dette inkluderer også regelmæssigt de kommende processor-generationer, såsom de længe ventede Arrow Lake CPU'er. Men i år vil der ikke ske noget. For ifølge en meddelelse på eventets hjemmeside, der blev rapporteret af TechRadar, er arrangementet, der oprindeligt var planlagt til d. 24. og 25. september, blevet aflyst helt. Det næste innovationsevent vil først finde sted næste år.

"Efter nøje overvejelse har vi truffet beslutningen om at udskyde vores Intel-arrangerede event, Intel Innovation, til 2025. [...] Med vores økonomiske resultater og forventninger til anden halvdel af 2024, som er mere udfordrende end tidligere forventet, er vi nødt til at træffe nogle svære beslutninger, mens vi fortsætter med at tilpasse vores omkostningsstruktur, og vurdere hvordan vi kan genopbygge en bæredygtig forretning for vores ledende rolle inden for processorteknologi." - Intel

Dog betyder aflysningen af årets innovationsevent ikke, at forbrugerne skal vente til næste år på nye Intel-produkter. Baseret på tidligere rapporter og udtalelser fra Intel selv, kan det antages, at Intel vil bruge mindre begivenheder til at vise sine nye produkter. For eksempel blev det for lidt over en uge siden annonceret, at de nye Lunar Lake-processorer ville blive præsenteret for offentligheden ved et arrangement kort før årets IFA i Berlin den 3. september.

Dog kan der stadig være forsinkelser i markedslanceringen af nye produkter. Intel's meddelelse gør det klart, at virksomheden officielt er i en slags krise-mode. Først kæmpede den i månedsvis med ustabile CPU'er fra 13. og 14. generation. For nylig blev de første BIOS-opdateringer endelig frigivet for at løse problemet. Kort tid inden dette blev det også meddelt, at mindst 15.000 medarbejdere vil blive afskediget.

Dette er en del af en plan, der også inkluderer forsknings- og udviklings- samt marketingafdelingerne, og som har til formål at spare omkring 10 milliarder dollars. Konkurrenten AMD's lancering af Zen 5 chips øger også presset på Intel. Den nye Ryzen 9 9950X satte for bare to uger siden en ny Cinebench-verdensrekord.