Intel Arrow Lake CPU'er ankommer 17. oktober

Nyeste rygter tyder på en tidlig Q4-lancering af Intel's næste-gen Arrow Lake desktop-processorer. Forventet salgsstart den 17. oktober.

23 aug. 2024 kl. 09:05 Af Maria DEL:

Seneste rygter indikerer nu, at lanceringen af Intel's næste-generation Arrow Lake desktop processorer vil finde sted i begyndelsen af fjerde kvartal, i stedet for tidligere spekulationer om en forsinkelse til senere på kvartalet.

VideoCardz har fået fat i nyheden, med kilden angivet som Board Channels i Kina (som vi betragter som en rimelig kilde til rygter, selvom den bør betragtes med lidt mere forsigtighed end normalt).

Vi får at vide, at Intels nye Z890 bundkort og Core Ultra 200K (Arrow Lake 'K' serie, hvilket betyder oplåste processorer, der kan overclockes) vil blive frigivet den 17. oktober, efterfulgt af en tidligere rygtet lancering en uge forinden. Det ville være en hurtig progression fra lancering til butikshylder, men det er ikke usædvanligt, og det er åbenlyst gode nyheder for dem, der er ivrige efter at få en Arrow Lake desktop chip.

Ifølge rygterne vil Intel til at begynde med kun have tre CPU'er tilgængelige, men de vil være nøglemodellerne - Flagship chippen Core Ultra 9 285K, sammen med Core Ultra 7 265K og Core Ultra 5 245K i mellemklassen. (Der kan også være 'KF' varianter af de to sidstnævnte - de samme chips, men uden integreret grafik).

Flere Arrow Lake desktop processorer af non-K variationen (som ikke kan overklokkes) vil følge i Q1 2025, tror rygtebørsen - sammen med billigere 800-serie bundkort. Ikke så længe siden begyndte rygtebørsen at bekymre sig om, at Intel's Arrow Lake chips ikke ville være her før meget sent i 2024, men dette er yderligere bevis - udover andre nylige rygter - på at Team Blue er på sporet for en tidlig, ikke sen, Q4 lancering. Det er godt at høre, og det er vigtigt for Intel at svare igen på lanceringen af Ryzen 9000 CPU'er (som dukkede op tidligere på måneden).

Faktisk, hvis Team Blue kan gøre det på under to måneder, og Arrow Lake viser sig at tilbyde den ydelse, som nogle præstationsforudsigelser har antydet, kan det være en sejr for Intel, da Ryzen 9000 hidtil har været en smule skuffende. Intels problem er imidlertid, at det ikke kun skal kæmpe en kamp om ydelse mod AMD, men også en konflikt på en anden front - genopbygningen af tilliden hos forbrugerne på grund af de stabilitetsproblemer, der har plaget deres 13. og 14. generations CPU'er.

Dette har en reel risiko for at kaste en skygge over lanceringen af Arrow Lake, hvis Intel ikke løser disse problemer til fuld tilfredsstillelse for køberne - selvom Intels næste-generation CPU'er ikke lider af de samme problemer, og det bør de selvfølgelig heller ikke (det ville være en katastrofe for Intel, hvis de gjorde det).

I hvert fald kan man ikke benægte, at tingene ser mere positive ud for Arrow Lake's ankomsttidspunkt, selvom vi som sædvanlig ikke må lægge for meget i rygterne, selv når de bakker hinanden op.