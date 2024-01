Intel Arrow Lake CPU med Thunderbolt 5

Hardware leakeren YuuKi_AnS har frigivet Intel informationer, der tyder på, at Intel's Arrow Lake Desktop CPU vil understøtte den kommende Thunderbolt 5-controller kodenavnet Barlow Ridge. Med ægte PCIe Gen5 og 20 Gen5 lanes er det en spændende udvikling for desktopplatforme.

23 jan. 2024 kl. 09:22 Af Maria DEL:

Den nye platform vil endelig komme med ordentlig PCIe Gen5 hardware support og vil ikke behøve at dele baner mellem GPU og M.2-enheder. Teknik er en hurtigt skiftende industri, og med hver generation af hardware ser vi forbedringer og innovationer, der virkelig skubber grænserne for, hvad der er muligt. En af de mest spændende udviklinger, vi ser i øjeblikket, er Intels Arrow Lake Desktop CPU-platform. Dette er en platform, der vil kunne understøtte til den næste generations Thunderbolt 5-controller, kodenavnet Barlow Ridge.

For nogle få dage siden så vi de seneste slides lække for Intel Arrow Lake-S Desktop CPU platformen, og nu er YuuKi_AnS deling mere information, men denne gang er fokus på en enkelt aspekt, I/O supporten. Dette er en væsentlig opgradering, da de nye Intel Arrow Lake-S Desktop CPU'er endelig vil komme med ordentlig PCIe Gen5 hardware support og ikke vil behøve at splitte baner mellem GPU og M.2-enheder.

Denne CPU vil levere 20 PCIe Gen5 baner (x16 for GPU og x4 for M.2). Udover Gen5 banerne vil der også være visse PCIe Gen4 baner med x8 for DMI der forbinder MTP-S PCH, x4 for en ekstra M.2 & x4 for den næste generations Barlow Ridge "Thunderbolt 5" controller. Intels Barlow Ridge er kodenavnet for den næste generations Thunderbolt 5 controller, som vil blive brugt på visse platforme.

Denne controller vil tilbyde to Type-C porte, som vil være i stand til at levere 80 GB/s bi-direktionel båndbredde og op til 120 Gbps video signal båndbredde. Den nye Thunderbolt-grænseflade vil tilbyde op til 3 DDI'er af DP2.1 fra den dedikerede GPU. Den leverer 2 Thunderbolt 5 (80G/120G) Type-C porte, 2 Thunderbolt 4 porte, og har en effektrating på 3.25-4W.

Intel vil også have sine Hayden Bridge (Thunderbolt 4) retimere ombord på Arrow Lake-S CPU SOCs, da ikke alle platforme vil have support for TBT5 ved lanceringen. Det er angivet, at standardiseringen af Barlow Bridge blandt desktop platforme kan begynde i 2025-2026, men det vil være en interessant udvikling.

Kilde: YuuKi_AnS