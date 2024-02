Intel beskyldt for falske CPU benchmarks

Intel beskyldes for at snyde med sine CPU benchmark-resultater. Specifikke Xeon-processorer mellem 2022 og 2023 er i søgelyset. Er det tid til at revurdere hardware benchmarks?

19 feb. 2024 kl. 14:04 Af Maria DEL:

Det er ikke første gang, en teknologivirksomhed bliver anklaget for at have snydt med benchmarkresultaterne for dets produkter. Lige nu er det Intel der er havnet i søgelyset. Intel er blevet anklaget for at oppuste benchmarkresultaterne for sine CPU'er. Denne alvorlige anklage er blevet fremsat af Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC), en anerkendt organisation inden for evaluering af teknologiske produkters ydeevne.

Ifølge SPEC har Intel oppustet benchmarkresultaterne for sine Xeon-processorer i en periode, der strækker sig fra 2022 til 2023. Denne påstand blev fremsat i forbindelse med SPEC CPU 2017-testen, en benchmarktest, der er bredt anerkendt i teknologibranchen. Det er kommet frem, at Intel har forøget ydeevnen for sine processorer ved at manipulere den software, der bruges i benchmarktests. SPEC, som er et neutral testorgan, har diskvalificeret over 2.600 resultater efter at have opdaget, at virksomheden har optimeret kompilatorer specifikt til benchmarktesten. Dette har givet Intel en uretmæssig fordel.

SPEC's rapport siger: "Kompilatoren, der blev brugt til dette resultat, udførte en kompilering, der specifikt forbedrer ydelsen af 523.xalancbmk_r / 623.xalancbmk_s benchmarks ved hjælp af a priori viden om SPEC-koden og datasættet til at udføre en transformation, der har smal anvendelighed". Dette er teknisk jargon, der i princippet betyder, at Intel brugte insideroplysninger til at optimere sine produkter specifikt til testene. Det er ikke kun Intel, der er blevet anklaget for at give deres hardware et lille ekstra skub for at forbedre tallene.

Andre teknologivirksomheder som Qualcomm, Samsung og MediaTek har tidligere været i samme situation. Kompilatoren spiller en vigtig rolle i at optimere softwaren til at køre effektivt på processoren. Phoronix, en velkendt teknologiblog, har udtalt, at den brugerdefinerede kompilator, som Intel brugte, kan have oppustet de relevante SPEC-testresultater med op til 9%.

Benchmarknumre er noget, vi alle er optaget af. Selvom de ikke altid præcist repræsenterer, hvordan hardwaren præsterer i det virkelige liv, ser vi på og sammenligner tallene for at få en idé om, hvordan produkt A klarer sig i forhold til produkt B. Det er vigtigt at understrege, at disse anklager endnu ikke er bevist. Tech-giganter som Intel har betydelige ressourcer og ekspertise til at imødegå sådanne anklager. Men denne sag understreger vigtigheden af transparens og ærlighed i teknologibranchen.