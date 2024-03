Intel får milliarder i CHIPS Act-legater

Intel kan modtage yderligere $11 mia. i lån fra CHIPS og Science Act. Pengene vil styrke USA's teknologiske lederskab.

22 mar. 2024 kl. 10:24 Af Maria DEL:

Intel kan potentielt modtage yderligere $11 milliarder i lån fra CHIPS og Science Act, der blev vedtaget i 2022. Præsident Joe Biden vil offentliggøre tildelingerne i Arizona onsdag. Pengene vil hjælpe med at bevare "førenden semiconductors, der er produceret i USA", og sikre at "Amerika forbliver i teknologiens førersæde", sagde handelsminister Gina Raimondo på et pressemøde.

Intel og Det Hvide Hus sagde, at deres aftale er uforpligtende, og at den foreløbig kan ændre sig. Det er dog en spændende mulighed for Intel, der kan bruge de ekstra midler til at styrke sin position som en af verdens førende halvlederproducenter. Intel har i årevis været en pioner inden for semiconductorindustrien.

Med disse ekstra midler vil de have endnu flere ressourcer til at fortsætte deres innovative arbejde. Den amerikanske regerings støtte til Intel er også et klart tegn på, at der er en fornyet fokus på at styrke og beskytte den amerikanske halvlederindustri. Dette kan hjælpe med at sikre, at USA forbliver et teknologisk kraftcenter i fremtiden.